«Нужно свергнуть Трампа»: кто в США жаждет революции

Американский актер Алек Болдуин в ходе выступления на ежегодном осеннем ужине демократов в Нью-Гемпшире призвал сторонников партии свергнуть президента США Дональда Трампа. По его словам, смена главы государства действительно необходима, однако осуществить ее нужно исключительно законным путем.

«Упорядоченным, формальным и законным способом нам необходимо свергнуть администрацию Дональда Трампа, — заявил Болдуин. — Пришло время сделать это. Конечно, без насилия и по букве закона. Но это необходимо».

В своей речи 60-летний артист также обыграл знаменитый предвыборный лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой».

«Давайте сделаем Америку снова великой, снова сделав Трампа оператором казино», — сказал актер под оглушительные аплодисменты почти тысячи партийных чиновников и либеральных активистов.

Кроме того, он признался, что его популярный пародийный образ, обыгрывающий действующего президента США, не должен был продержаться на шоу «Субботним вечером в прямом эфире» так долго: планировалось, что он канет в лету в один день с победой Хилари Клинтон на выборах.

«Всего три раза — именно об этом мы договаривались с продюсерами шоу, — передает слова Болдуина Fox News. — Мы думали, что это все будет нужно только до выборов, а потом Трамп исчезнет. «Всего три выпуска — это будет весело», — говорили мне».

Обсуждая то, каким именно образом можно законно убрать Трампа с поста президента, актер призвал гостей ужина внимательно отнестись к промежуточным выборам в конгресс США, которые пройдут в будущем ноябре.

Уже по окончании своего выступления Болдуин поведал журналистам, что всегда мечтал стать президентом США, но сейчас это неосуществимо.

«Моя супруга сказала мне, что подаст на развод, если я буду баллотироваться, — пошутил обладатель «Золотого глобуса», после чего вновь принялся за критику Трампа. — Каждый день я пребываю в ужасе. У меня есть ощущение, что я нахожусь в каком-то сне, в котором нашим президентом является именно он».

Отметим, что на ежегодный осенний ужин демократов в Нью-Гемпшире Болдуин, по его же словам, вылетел сразу после съемок в новом эпизоде «Субботним вечером в прямом эфире», в рамках которого актер в очередной раз предстал в образе Трампа, спародировав нашумевшую встречу президента с рэпером Канье Уэстом, которая прошла 12 октября. Роли самого музыканта и присутствовавшего на мероприятии в Овальном кабинете игрока в американский футбол Джима Брауна исполнили соответственно Крис Редд и Кенан Томпсон

«Он вообще не замолкает, — размышляет Болдуин-Трамп. — И не слушает никого — только себя самого. Кого он мне этим напоминает?»

“I’ve got an amazing lunch to get to but first I’m sure that Kanye wants to make one or two brief, lucid remarks. ” #SNL pic.twitter.com/pswawHDPf2— Saturday Night Live — SNL (@nbcsnl) 14 октября 2018 г.

Genius. #SNL pic.twitter.com/8ey2cZXWLy— Saturday Night Live — SNL (@nbcsnl) 14 октября 2018 г. Пародия также обыгрывает момент реальной встречи президента и рэпера, когда Канье решил показать главе государства концепт самолета iPlane 1, его возможной коллаборации с Apple : «Уэст» дает «Трампу» телефон, на котором изображена Чудо-женщина, а само воздушное судно невидимо. И смотрится это, справедливости ради, действительно забавно.

Before the end of his visit, Kanye summarizes his main points for Trump. #SNL pic.twitter.com/knuORxTgzP— Saturday Night Live — SNL (@nbcsnl) 14 октября 2018 г. Завершается же постановка теплыми объятиями рэпера и его «нового отца».

Добавим, что визит настоящего Канье в Белый дом обернулся едва ли не бенефисом супруга Ким Кардашьян : Уэст практически не переставал говорить, тогда как его собеседникам была отведена во многом пассивная роль. Так, рэпер успел объяснить, почему он не голосовал на последних президентских выборах за Хилари Клинтон и поддерживает республиканцев, заявил об отсутствии у него биполярного расстройства, а также выразил мнение, что «если Трамп выглядит плохо, то и мы [американцы] выглядим плохо».

Президент в свою очередь признался, что впечатлен речью Канье и не исключил скорого возвращения Уэста в Белый дом уже в качестве главы США.