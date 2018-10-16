Трамп начал собирать деньги на переизбрание

Президент США Дональд Трамп собрал уже более $100 млн для избирательной компании в 2020 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии.

Так, за июля-августа этого года глава государства собрал $18 млн через комитет по проведению избирательной кампании и совместную работу с Национальным комитетом Республиканской партии

Общая сумма средств, собранных на проведение избирательной кампании, достигла отметки в $106 млн Отмечается, что 98% доноров жертвовали не более $200.