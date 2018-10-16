Ещё
Трамп начал собирать деньги на переизбрание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп начал собирать деньги на переизбрание 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Carlo Allegri/Reuters
Президент США Дональд Трамп собрал уже более $100 млн для избирательной компании в 2020 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии.
Так, за июля-августа этого года глава государства собрал $18 млн через комитет по проведению избирательной кампании и совместную работу с Национальным комитетом Республиканской партии.
Общая сумма средств, собранных на проведение избирательной кампании, достигла отметки в $106 млн Отмечается, что 98% доноров жертвовали не более $200.
Телеканал отмечает, что предыдущий президент Барак Обама начал собирать средства для переизбрания только по окончании третьего года своего пребывания на посту главы государства. Трамп к настоящему моменту возглавляет Белый дом 1 год и почти 9 месяцев.
Газета.Ru: последние новости
Белый дом возмущен клипом с раздетым двойником Меланьи Трамп Подозреваемый в отравлении Скрипалей работал в бистро в Петербурге В Германии назвали правильным решением строительство "Северного потока - 2"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ухе вьетнамца сделали необычную находку8
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем276
В Кремле отреагировали на церковный конфликт319
У ТЦ «Метрополис» произошла стрельба35
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине257
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:16
Аномальному теплу в Москве нашли объяснение
Погода Новости Москвы
04:32
«Символический жест»: Киев отдает церковь Константинополю
В мире Статьи
06:59
«Я не видел испуга на его лице»
Наука и техника Происшествия
01:24
Москвичей предупредили об опасных погодных условиях
Погода Новости Москвы
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
04:08
В Кремле отреагировали на церковный конфликт
Политика
00:33
Пенсионеров убивали из-за «гробовых» денег
Происшествия
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение