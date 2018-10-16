В Нью-Йорке прошли первые выходные без убийств

Нью-Йорке зафиксированы первые за 25 лет выходные без единого убийства или стрельбы. Такого не было с 1993 года.

«В пятницу, субботу и воскресенье никакой стрельбы и убийств не было. Это первый раз за последние десятилетия, и не только нью-йоркская полиция может гордиться этим, все жители Нью-Йорка могут гордиться этим», — цитирует телеканал N-TV начальника полиции Нью-Йорка Джеймса О'Нилла.

При этом, предыдущий уик-энд был в этом смысле насыщенным: произошли несколько перестрелок с убийствами в Бруклине и Бронксе. 8 октября в одной из них был убит Фрэнк Снайдер, известный также как «Hollywood Play».

Как писал News.ru, 10 сентября в Париже неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате семь человек получили ранения.

Инцидент произошёл в 19-м округе на северо-востоке французской столицы. Мужчина, вооружённый ножом и железным ломом, набросился на прохожих у здания кинотеатра. Семь человек, среди которых оказались двое туристов из Великобритании, получили различные травмы. Пятеро из них были экстренно госпитализированы. Нападавшего удалось задержать, его личность и мотивы выясняются. Полиция заявила, что нападение не было терактом.