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В Нью-Йорке прошли первые выходные без убийств
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В Нью-Йорке прошли первые выходные без убийств 

News.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В Нью-Йорке зафиксированы первые за 25 лет выходные без единого убийства или стрельбы. Такого не было с 1993 года.
«В пятницу, субботу и воскресенье никакой стрельбы и убийств не было. Это первый раз за последние десятилетия, и не только нью-йоркская полиция может гордиться этим, все жители Нью-Йорка могут гордиться этим», — цитирует телеканал N-TV начальника полиции Нью-Йорка Джеймса О'Нилла.
При этом, предыдущий уик-энд был в этом смысле насыщенным: произошли несколько перестрелок с убийствами в Бруклине и Бронксе. 8 октября в одной из них был убит Фрэнк Снайдер, известный также как «Hollywood Play».
Как писал News.ru, 10 сентября в Париже неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате семь человек получили ранения.
Инцидент произошёл в 19-м округе на северо-востоке французской столицы. Мужчина, вооружённый ножом и железным ломом, набросился на прохожих у здания кинотеатра. Семь человек, среди которых оказались двое туристов из Великобритании, получили различные травмы. Пятеро из них были экстренно госпитализированы. Нападавшего удалось задержать, его личность и мотивы выясняются. Полиция заявила, что нападение не было терактом.
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