Вашингтон «переживает» за дело Хашогги

Трамп назвал гибель Хашкаджи «заговором, который завел не туда»

По словам Трампа, это был "заговор, который завел не туда". Президент США сказал, что обсудил ситуацию с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Он говорит, что ни он к этому не причастен, ни король [Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд]", — подчеркнул Трамп, отказавшись, однако, ответить, верит ли он такому объяснению.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что в Саудовской Аравии и Турции находятся представители американских спецслужб, которые должны озвучить свою версию произошедшего в ближайшее время.

2 октября Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда пришел для получения документов для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении.

20 октября власти Саудовской Аравии сообщили, что Хашкаджи погиб в результате конфликта в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Он также сказал об увольнении советника наследного принца генерала Ахмеда Асири, занимавшего высокий пост в разведке королевства, и советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль-Кахтани.