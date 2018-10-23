Вашингтон «переживает» за дело Хашогги

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Трамп назвал гибель Хашкаджи «заговором, который завел не туда» 

ТАСС + ещё 141 50 минут назад
Фото: KEMAL ASLAN / Reuters
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что гибель саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле стала результатом заговора, однако события стали развиваться не так, как это было изначально запланировано. Об этом он заявил в понедельник в интервью газете USA Today.
По словам Трампа, это был "заговор, который завел не туда". Президент США сказал, что обсудил ситуацию с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Он говорит, что ни он к этому не причастен, ни король [Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд]", — подчеркнул Трамп, отказавшись, однако, ответить, верит ли он такому объяснению.
Ранее президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что в Саудовской Аравии и Турции находятся представители американских спецслужб, которые должны озвучить свою версию произошедшего в ближайшее время.
2 октября Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда пришел для получения документов для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении.
20 октября власти Саудовской Аравии сообщили, что Хашкаджи погиб в результате конфликта в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Он также сказал об увольнении советника наследного принца генерала Ахмеда Асири, занимавшего высокий пост в разведке королевства, и советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль-Кахтани.
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