РФ и КНР начали «подрывать веру американцев»

Американские СМИ: Россия и Китай начали «подрывать веру американцев» в выборы

США фиксируют увеличение числа попыток организации кибератак со стороны неизвестных хакеров на американскую инфраструктуру, задействованную при проведении выборов. Об этом сообщила телекомпания Эн-би-си.

Журналисты ссылаются на попавший в их распоряжение доклад одного из отделений Министерства внутренней безопасности США , где говорится о возросшем количестве кибератак, нацеленных на избирательную инфраструктуру (в Америке предстоят выборы в Конгресс), сообщает ТАСС

В докладе говорится, что неизвестные хакеры регулярно совершают атаки с различными целями, в том числе, чтобы подорвать веру американских граждан в избирательные процессы, вызвать раскол в обществе и похитить конфиденциальные сведения.

Утверждается, например, что Россия якобы пытается распространять дезинформацию, маскируя своих хакеров под американцев, а Китай будто бы прибегает к "более традиционным" способам пропаганды.