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РФ и КНР начали «подрывать веру американцев»
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Американские СМИ: Россия и Китай начали «подрывать веру американцев» в выборы 

Вести.Ru 1 час назад
США фиксируют увеличение числа попыток организации кибератак со стороны неизвестных хакеров на американскую инфраструктуру, задействованную при проведении выборов. Об этом сообщила телекомпания Эн-би-си.
Журналисты ссылаются на попавший в их распоряжение доклад одного из отделений Министерства внутренней безопасности США, где говорится о возросшем количестве кибератак, нацеленных на избирательную инфраструктуру (в Америке предстоят выборы в Конгресс), сообщает ТАСС.
В докладе говорится, что неизвестные хакеры регулярно совершают атаки с различными целями, в том числе, чтобы подорвать веру американских граждан в избирательные процессы, вызвать раскол в обществе и похитить конфиденциальные сведения.
Утверждается, например, что Россия якобы пытается распространять дезинформацию, маскируя своих хакеров под американцев, а Китай будто бы прибегает к "более традиционным" способам пропаганды.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон утверждал, что сейчас Москва не пытается влиять на ход американских выборов. А вот Китай как раз воздействует на политический курс американской демократии. С теми же самыми утверждениями выступал недавно вице-президент США Майкл Пенс и сам президент Дональд Трамп.
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