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Пьяный голубь стал птицей года
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В Новой Зеландии пьяный голубь стал птицей года 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Кампания по выбору птицы года в Новой Зеландии призвана обратить внимание на опасности, с которыми сталкиваются пернатые. В 2018 году птицей года был выбран кереру — новозеландский голубь, известный своим "неловким и комичным поведением", сообщает NDTV.
Кереру предпочитают питаться сладкими фруктами, которые со временем ферментируются и насыщаются алкоголем. Поедая такие плоды, птица хмелеет.
Нетрезвые кереру часто ведут себя неадекватно. "Новозеландские голуби имеют репутацию неловких увальней, — говорит организатор голосования Меган Хабшер. — Есть много видеозаписей, где они, например, спотыкаются или падают с деревьев".
А еще кереру — один из немногих видов новозеландских птиц, который не находятся под угрозой исчезновения.
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