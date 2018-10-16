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Германия отпустила соучастника терактов 11 сентября
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Германия отпустила соучастника терактов 11 сентября 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Fabian Bimmer / AP
Немецкие власти депортировали марокканца Мунира эль-Мотасадека, одного из соучастников теракта 11 сентября 2001 года. Он пробыл в заключении почти 15 лет. Его отправили в Марокко, где находятся его жена и дети. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.
В СМИ появились видеозаписи того, как марокканца в наручниках и повязке на глазах ведут к вертолету двое вооруженных полицейских. В понедельник, 15 октября, его отправили в Марокко. Представитель министерства внутренних дел в Гамбурге, где содержали заключенного, подтвердил, что в родной стране того не ждет наказание.
Эксперты по безопасности, с которыми общалась DW, полагают, что спецслужбы будут постоянно следить за Мотасадеком. Один из них даже не исключил возможности того, что соучастник теракта будет похищен и перевезен в США.
Один из братьев Мотасадека, оставшихся в Марокко, в разговоре с журналистами заявил: «Бог оберегал его все 15 лет в тюрьме и будет беречь его и дальше, ведь он невиновен».
Мотасадек был осужден на 15 лет за свою роль в атаке на башни Всемирного торгового центра. Он занимался финансами той самой группы террористов, действия которой привели к гибели более трех тысяч человек. Сам 44-летний марокканец так и не признал своей вины — он не скрывал, что был другом злоумышленников, но клялся, что не знал, какова их цель. Он в течение пяти лет отстаивал свою невиновность, но при этом не отрицал, что проходил обучение в лагере боевиков «Аль-Каиды» (организация запрещена в России).
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