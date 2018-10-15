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Киев отреагировал на решение РПЦ
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Киев отреагировал на решение РПЦ по прекращению общения с Фанаром 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представитель «Киевского патриархата» Евстратий Зоря прокомментировал решение Священного Синода РПЦ Московского патриархата о признании невозможным продолжения евхаристического общения с Константинополем.
«Синод МП повторяет политику Кремля — самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества. Патриарх Кирилл с 1991 года лично является архитектором разделения украинской церкви. Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности, затянувшей все православие в конфликт», — написал Зоря в своем Facebook.
По его словам, после того, как Кирилл покинет свой церковный пост, «ситуация рано или поздно выправится и РПЦ вернется в общение».
Ранее в понедельник Священный Синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Также в РПЦ сообщили, что прихожане РПЦ не смогут причаститься в храмах Константинополя.
Напомним, Синод Константинопольского патриархата ранее принял решение о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей. Одновременно «аннексия» Киевской митрополии в 1686 году была объявлена незаконной и отменена.
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