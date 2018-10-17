СМИ: Эквадор планировал отправить Ассанжа в Россию

Власти Эквадора намеревались перевести основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне в Россию в статусе политического консультанта.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на эквадорского парламентария Паолу Винтимилью и соответствующие документы правительства.

Отмечается, что власти Эквадора намеревались присвоить Ассанжу статус политического консультанта своего посольства в Москве, однако в декабре 2017 года Великобритания наложила вето на дипломатический статус журналиста.

Ранее СМИ сообщили, что власти Эквадора приняли решение частично прекратить изоляцию Ассанжа, который находится в эквадорском посольстве в Лондоне.

5 октября министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия подтвердил статус беженца для Ассанжа в посольстве страны в Лондоне.