Кремль ответил США на «жесткие» переговоры Путина и Трампа

В Кремле ответили на заявление Трампа о жёстких переговорах с Путиным

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли в Хельсинки в июле этого года, действительно можно назвать жёсткими. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что оба лидера прямо обсуждали «раздражители» в двусторонних отношениях, но не выходили за рамки дипломатических приличий. Комментарий Пескова последовал за интервью Трампа, в ходе которого глава Белого дома назвал саммит в Хельсинки «жёстким», но «хорошим». При этом эксперты считают, что подобные заявления со стороны президента США продиктованы внутриполитической ситуацией в стране, поскольку истеблишмент выступает против диалога Вашингтона с Москвой.

Переговоры президентов России и США на саммите в Хельсинки, состоявшемся 16 июля, были жёсткими, но проходили в рамках дипломатических норм. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На пресс-конференции по итогам встречи в столице Финляндии Владимир Путин подчеркнул, что в ходе переговоров «открыто ставились все вопросы», напомнил Песков.

«В этом плане встреча действительно была жёсткой, потому что оба президента достаточно прямо говорили о тех раздражителях, которые есть в наших двусторонних отношениях. В этом плане она была жёсткой, потому что проблемы откровенно назывались своими именами», — сказал пресс-секретарь.

При этом он заметил, что собеседники не позволяли себе выходить за рамки дипломатических приличий.

«Если говорить о манере разговора, выходил ли он за рамки, скажем так, дипломатических приличий, то нет, не выходил, всё было в рамках», — пояснил Песков.

Ранее Дональд Трамп в программе «60 минут» на американском телеканале CBS News заявил об «очень жёсткой», но при этом «очень хорошей» встрече с Владимиром Путиным в июле 2018 года.

«Думаю, я проявляю с ним большую жёсткость», — подчеркнул глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, почему избегает критики в адрес российского лидера.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки прошёл исторический саммит Россия — США. Владимир Путин и Дональд Трамп впервые побеседовали тет-а-тет, при этом их дискуссия длилась более двух часов вместо запланированных полутора. Главы государств обсудили различные вопросы международной повестки дня, в частности ситуации на Украине и в Сирии, реализацию проекта «Северный поток — 2», а также обвинения во вмешательстве России в американские выборы.

По возвращении в Соединённые Штаты Трамп подвергся критике со стороны американской прессы якобы за «излишнюю мягкость». Сам он обвинил СМИ в лицемерии. По его словам, в конфронтации между мировыми державами заинтересованы лишь «фейковые медиа».

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что заявления Трампа о «жёсткой встрече» с Путиным продиктованы политической обстановкой в США, а также личностью самого главы Белого дома.

«Нужно принимать во внимание два момента: личность Трампа и ситуацию — как международную, так и в журналистке. Трамп всегда любит хвалить себя: «Я самый лучший президент, я самый лучший и самый жёсткий переговорщик, нет никого более жёсткого с Россией, чем я». Если бы интервью было в другом контексте, он бы сказал: «Я лучший друг России». От Трампа ситуационно можно было ожидать и такого, если бы другая была ситуация», — подчеркнул политолог.

По его словам, большая часть американской политической элиты придерживается точки зрения, что Россия как минимум не друг США, и их не устраивает излишне «понимающая» позиция Трампа в отношении Москвы.

«Его позиция незавидна: он хотел бы наладить отношения с Россией, но если бы он продвигался по этой линии, то ухудшал бы отношения с собственным истеблишментом и партией. Его цель — переизбраться на следующий срок, поэтому логично, что он между Россией и своим переизбранием выбрал переизбрание», — пояснил Бышок в беседе с RT.

Дело Скрипалей

Кроме того, одной из тем интервью главы Белого дома стало дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Отвечая на вопрос о предполагаемой «причастности» Владимира Путина к этому инциденту, Трамп отметил, что не исключает такой возможности.

«Вероятно, он может (быть причастен. — RT), да. Возможно. Но я не знаю точно, эти события происходили не в нашей стране».

В Кремле подчеркнули, что Дональд Трамп не высказал «никаких прямых обвинений» в адрес российского лидера. Как заметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обвинений в адрес президента РФ, подкреплённых «хоть какими-то аргументами и тем более доказательствами», нет и не быть не может.

Он также призвал не уподобляться американским СМИ.

«Я не стал бы, во-первых, давать оценку, что Трамп там допустил возможность и так далее, как мы читаем во множестве СМИ. Здесь, наверное, нужно всё-таки к лингвистическим особенностям относиться гибко: другого ответа, понятно, быть не могло. Это ответ президента США», — пояснил Песков.

Как отметил Станислав Бышок, американский лидер сделал заявление в присущем ему стиле. По его словам, способ Трампа вести переговоры заключается в том, чтобы оставлять себе максимальную возможность для манёвра и различных интерпретаций.