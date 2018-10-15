В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина

Подозреваемый в отравлении Скрипалей работал в бистро в Петербурге

Уточняется, что в то время Мишкин учился в Военно-медицинской академии имени Кирова.

Евдокимов добавил, что Мишкин в то время был "общительным, в меру открытым, в меру циничным, нормальным".