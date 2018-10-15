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В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
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Подозреваемый в отравлении Скрипалей работал в бистро в Петербурге 

Газета.Ru + ещё 10 58 минут назад
Александр Мишкин, подозреваемый в Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, работал официантом в бистро "Гарсон" в Петербурге, сообщает "Дождь" со ссылкой на арт-консультанта Николая Евдокимова.
Уточняется, что в то время Мишкин учился в Военно-медицинской академии имени Кирова.
Знакомая Петрова-Мишкина узнала в нем "отравителя"
Евдокимов добавил, что Мишкин в то время был "общительным, в меру открытым, в меру циничным, нормальным".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался проверять информацию о якобы присвоении звания Героя России Александру Мишкину, в котором западные СМИ узнали Александра Петрова, подозреваемого по делу Скрипалей.
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