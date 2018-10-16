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Синоптики расстроили москвичей

В трех штатах Мексики объявили тревогу из-за нового шторма 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: ESA/Alexander Gerst
Министерство военно-морского флота Мексики сообщило в понедельник о введении в действие специального плана по предотвращению стихийных бедствий на территории штатов Колима, Халиско и Мичоакан из-за тропического шторма "Тара" в Тихом океане.
"Фаза предотвращения плана Marina предполагает набор действий и механизмов, направленных на снижение риска для населения, а также на избежание или уменьшение эффектов от разрушительного удара возможных или неизбежных природных феноменов, от которых могут пострадать жизнь и имущество населения, производственная база, сектор госуслуг и окружающая среда", — сообщило ведомство.
Из-за "Тары" в регионе идут ливни с порывистым ветром, электрическими бурями и сильным понижением видимости. О разрушениях и пострадавших пока данных нет.
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