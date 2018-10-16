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Выявлен фаворит президентских выборов в Бразилии
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Новый опрос подтвердил лидерство Болсонару в президентской гонке в Бразилии 

ТАСС + ещё 5 25 минут назад
Фото: Reuters
Кандидат на пост президента Бразилии, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару, который набрал наибольшее число голосов в первом туре президентских выборов, остается фаворитом избирательной гонки. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные Бразильского института изучения общественного мнения и статистики (Ibope).
Согласно исследованию, в рейтинге симпатий бразильских избирателей Болсонару значительно опережает своего соперника — представителя левой Партии трудящихся Фернанду Аддада, который заменил в качестве кандидата на пост президента осужденного за коррупцию экс-главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву. Во втором туре выборов за ультраправого депутата намерены проголосовать 59% избирателей. Представитель левых сил может рассчитывать на поддержку 41% сограждан.
Исследование проводилось 13-14 октября, его погрешность составляет 2%. В опросе приняли участие 2506 человек.
7 октября в Бразилии состоялись президентские и парламентские выборы. Согласно официальным данным, среди кандидатов на высший пост наибольшее число голосов набрали Болсонару (46,03%) и Аддад (29,28%). Так как ни один из этих кандидатов не смог преодолеть 50%-ную отметку, 28 октября они встретятся во втором туре.
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