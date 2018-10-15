Турция проведет обыск консульства Саудовской Аравии в Стамбуле

Совместная команда Турции Саудовской Аравии проведет обыск в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле днем 15 октября в рамках расследования исчезновения известного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил дипломатический источник в Турции.

«Ожидается, что проверка пройдет сегодня (в понедельник) днем», — сообщил источник Reuters.

Как передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg, приказ о проведении обыска отдал король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.