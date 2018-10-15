Назван кандидат в президенты Украины от националистов 

Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок отказался баллотироваться на президентских выборах и поддержал кандидатуру своего заместителя Руслана Кошулинсого. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Мы предлагаем всем националистическим организациям поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского. Но, мы также готовы рассматривать и другие кандидатуры. Потому что для нас важным является не фамилия, а единство всех националистов», — заявил Тягнибок.
Свой отказ от участия в выборах он объяснил следующим образом: «Нас ждет очень сложная президентская кампания. Я не буду выставлять своей кандидатуры для того, чтобы как можно быстрее найти компромиссную кандидатуру». О начале президентской и парламентской кампании лидер «Свободы» пообещал объявить первого января, в день рождения лидера запрещенной в РФ Организации украинских националистов Степана Бандеры.
Ранее «РБК-Украина» сообщал, что выдвижение единого кандидата националистов на президентских выборах от «Свободы», «Национального корпуса» и запрещенного в РФ «Правого сектора», о чем ранее договаривались радикалы, откладывается на неопределенный срок. Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года.