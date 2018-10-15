В Ливане сообщили об авиаударе Израиля

Ливанские СМИ сообщили об авиаударе ВВС Израиля

Израильские беспилотники в ночь на воскресенье, 14 октября, нанесли удар по шпионскому устройству на юге Ливана , сообщают ливанские СМИ.

По данным новостного портала Naharnet, взрыв был слышен в южном городе Зрария, недалеко от реки Литани. Ливанские военные прибыли на место происшествия и начали расследование инцидента.

Также, сообщалось, что израильские военные самолеты были замечены над южными городами Марджаюн и Тир, передает MIGnews.com

Пока неизвестно, является ли предполагаемое шпионское устройство ливанским или израильским. Со стороны ЦАХАЛа комментариев не поступало.

Отметим, что в прошлом году ливанская армия заявила об обнаружении двух отдельных израильских шпионских сетей в стране.