Ещё
В Ливане сообщили об авиаударе Израиля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ливанские СМИ сообщили об авиаударе ВВС Израиля 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Израильские беспилотники в ночь на воскресенье, 14 октября, нанесли удар по шпионскому устройству на юге Ливана, сообщают ливанские СМИ.
По данным новостного портала Naharnet, взрыв был слышен в южном городе Зрария, недалеко от реки Литани. Ливанские военные прибыли на место происшествия и начали расследование инцидента.
Также, сообщалось, что израильские военные самолеты были замечены над южными городами Марджаюн и Тир, передает MIGnews.com.
Пока неизвестно, является ли предполагаемое шпионское устройство ливанским или израильским. Со стороны ЦАХАЛа комментариев не поступало.
Отметим, что в прошлом году ливанская армия заявила об обнаружении двух отдельных израильских шпионских сетей в стране.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Британская журналистка нашла нестыковки в обвинениях против России по делу Скрипалей Трамп назвал США «глупой страной» В центре Киева начался марш УПА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бавария предала Меркель76
Невозможная посадка самолета попала на видео65
Нигерийский принц умер в ночном клубе РФ45
Умер Степан Пучинян8
Автомобиль рухнул с парковки ТЦ в Москве23
Видео
03:22
Бавария предала Меркель
В мире
00:32
Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Оружие
04:32
Cиноптики удивили москвичей прогнозом
Погода Новости Москвы
00:38
Панин выступил с объяснением после инцидента
Шоу-бизнес
02:00
Умер Степан Пучинян
Общество Происшествия
02:24
Заправку F-35 над Афганистаном сняли на видео
Армия Оружие
03:59
Нигерийский принц умер в ночном клубе РФ
Происшествия
00:51
«Огромный НЛО» сняли на видео
В мире Общество
06:35
Резкое решение Кремля шокировало Европу
В мире Европа
03:09
Первый выход «Казани» попал на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение