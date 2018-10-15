Из-за чего Трамп поссорился с Мэтиссом

Отставкой главы Пентагона Трамп решает сразу несколько проблем

Отставка Мэттиса будет выглядеть удивительно

«Здесь сложно что-то комментировать, поскольку позиции Мэттиса в рамках министерства обороны США были очень серьезными, поэтому не так просто понять, почему президент Трамп высказал публично подобные вещи», — констатирует Мирзаян.

Напомним, что Трамп допустил, что министр обороны США уйдет в отставку — «возможно, что Мэттис уйдет. Я думаю, что он своего рода демократ, если вы хотите знать правду», что стало громом среди ясного неба для американской внутренней политики.

Трамп также отметил, что у него нет каких-либо личных конфликтов с Мэттисом — генерал не высказывал ему претензий, но дело в том, что это Вашингтон — здесь всегда кто-то уходит в отставку, причем делает это, как правило, очень неожиданно для всех.

В данном вопросе необходимо добавить, что Мэттиса, в свое время, выдвинули на пост министра обороны с нарушением внутреннего законодательства, поскольку он вышел в отставку только в 2013 году, а для занятия такого политического поста в США нужно было порядка 7 лет пробыть в отставке. Для того, чтобы преодолеть данное ограничение, в Вашингтоне было созвано специальное заседание Сената.

Отношения Трампа и Мэттиса расстроил вопрос Сирии

«На самом деле, из всего вашингтонского истеблишмента президента Трампа поддерживал только Пентагон. За это президент США пытался сделать все, чтобы удовлетворить желание американских военных», — констатирует Батюк.

Для этого Белый дом пошел на рост военных расходов и рост численности вооруженных сил США, что шло одновременно с тем давлением, которое Трамп оказывал на своих ближайших европейских союзников по НАТО с целью, чтобы они увеличили свои военные бюджеты. Ведь требование о 2 процентах ВВП на военные расходы выполняют сегодня только 4 страны альянса.

«Только, видимо, всему есть предел. В частности, некоторое время назад в Соединенных Штатах был колоссальный скандал, когда Трамп заявил о том, что нужно вывести войска из Сирии, поскольку непонятно, что они там делают», — заключает Батюк.

У Трампа есть свои внутриполитические приоритеты

Как замечает эксперт, тогда Мэттис стал одним из тех официальных лиц США, которые потребовали от Трампа прекратить данное безобразие и оставить без изменения статус военной группировки, которую американцы успели разместить в Сирии.

«В результате, президент США вынужден был дезавуировать свое собственное заявление о выводе американских войск из Сирии, что ему, конечно же, не понравилось. Кстати говоря, это не первый такой конфликт Трампа с американскими военными, не говоря уже о том, что у президента США существуют свои приоритеты в области внутренней политики», — резюмирует Батюк.

Эта политика связана с укреплением национальных производителей в США, а также их позиций в рамках глобальной экономики, что не всегда совпадает с той линией, которую придерживается Пентагон и вообще американский политический истеблишмент.

При этом, данные вопросы чрезвычайно важны для Трампа, поскольку их выполнение является основополагающей частью его предвыборной программы, и от движений в данном направлении зависит его переизбрание на пост президента США.

Трамп может пожертвовать Мэттисом ради выборов в Конгресс

«Также нельзя забывать про то, что в Соединенных Штатах грядут промежуточные выборы в Конгресс, что очень важно для данной страны и определения позиций в местной внутренней политике. И здесь надо обратить внимание на то, что Трамп охарактеризовал Мэттиса, как демократа, что может являться заготовкой перед данными выборами, которые назначены на ноябрь», — констатирует Батюк.

В рамках грядущих выборов позиции республиканцев, чьим выдвиженцем является Трамп, достаточно слабы, и существует большая вероятность, что демократы благодаря данному голосованию смогут получить большинство в Конгрессе США

И это очень большая проблема для президент Трампа, поскольку это может заморозить выполнение предвыборной программы президента США, а также активировать давнюю тему его импичмента, которой демократы пугают с самого начала 2017 года.

«Таким образом, здесь ставится вопрос не только о раскладе сил в рамках конгресса США, но и о перспективах импичмента президента Трампа, что является вопросом стратегической важности для Вашингтона. Ведь в случае отставки Трампа все те планы, которые ставила его команда, не будут реализованы и станут частью американской истории», — заключает Батюк.

Соответственно, здесь идет очень жесткая политическая борьба, где решается большое количество вопросов, причем судьба Мэттиса и его отношений с Трампом являются здесь факультативными и далеко не самыми важными в данной системе координат.