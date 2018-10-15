Ещё
Японцам посоветовали поплакать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Японцев призвали поплакать 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Shutterstock
Все большее количество школ и компаний в Японии призывают учеников и сотрудников плакать, чтобы снять стресс и поддержать свое психическое здоровье. Об этом пишет The Japan Times.
По мнению экспертов, на которых ссылаются главы учреждений, слезы радости или грусти помогают снять напряжение и расслабить вегетативную нервную систему.
«Плач — это самозащита от постоянного стресса», — пояснил профессор медицинского университета Ниппон Джунко Умихара.
Газета пишет об учителе средней школы Хидефуми Ёшида, который уже более пяти лет ведет специальные уроки плача. На них он учит людей тому, как с помощью слез снять напряжение.
«Если вы плачете раз в неделю, вы можете жить свободной от стресса жизнью», — говорит Ёшида.
По его словам, это более эффективный способ, нежели смех или сон.
Вместе со своим коллегой из Университета Тохо он ездит по стране и дает лекции о пользе плача. В 2015 году в Японии сделали обязательными программы по проверке уровня стресса для компаний, в которых работают более 50 сотрудников. С тех пор мужчины начали получать все больше приглашений от различных фирм.
В Японии переработки и стресс часто приводят к гибели людей от переработки — кароси. Обычно причинами кароси становятся инсульты и инфаркты на рабочем месте на фоне стресса и сильнейшей усталости, однако часть этих эпизодов — именно самоубийства. Ежегодно регистрируются сотни подобных случаев, неофициально счет идет на тысячи.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cиноптики удивили москвичей прогнозом10
«Макаронный министр» получала пособие из бюджета‍172
Жириновский «выдал» военную тайну РФ350
Трамп проговорился о новом витке конфликта в Донбассе13
Ольга Кабо попала в больницу12
Видео
00:32
Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Оружие
04:32
Cиноптики удивили москвичей прогнозом
Погода Новости Москвы
00:38
Панин выступил с объяснением после инцидента
Шоу-бизнес
02:24
Заправку F-35 над Афганистаном сняли на видео
Армия Оружие
00:51
«Огромный НЛО» сняли на видео
В мире Общество
06:35
Резкое решение Кремля шокировало Европу
В мире Европа
03:09
Первый выход «Казани» попал на видео
Армия Оружие
03:46
Стоянов госпитализирован в Москве
Шоу-бизнес
05:55
Киберсражения: Нидерланды объявили о войне с Россией
В мире Статьи
01:05
Жириновский «выдал» военную тайну РФ
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение