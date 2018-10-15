Японцам посоветовали поплакать

Японцев призвали поплакать

Все большее количество школ и компаний в Японии призывают учеников и сотрудников плакать, чтобы снять стресс и поддержать свое психическое здоровье. Об этом пишет The Japan Times.

По мнению экспертов, на которых ссылаются главы учреждений, слезы радости или грусти помогают снять напряжение и расслабить вегетативную нервную систему.

«Плач — это самозащита от постоянного стресса», — пояснил профессор медицинского университета Ниппон Джунко Умихара.

Газета пишет об учителе средней школы Хидефуми Ёшида, который уже более пяти лет ведет специальные уроки плача. На них он учит людей тому, как с помощью слез снять напряжение.

«Если вы плачете раз в неделю, вы можете жить свободной от стресса жизнью», — говорит Ёшида.

По его словам, это более эффективный способ, нежели смех или сон.

Вместе со своим коллегой из Университета Тохо он ездит по стране и дает лекции о пользе плача. В 2015 году в Японии сделали обязательными программы по проверке уровня стресса для компаний, в которых работают более 50 сотрудников. С тех пор мужчины начали получать все больше приглашений от различных фирм.

В Японии переработки и стресс часто приводят к гибели людей от переработки — кароси. Обычно причинами кароси становятся инсульты и инфаркты на рабочем месте на фоне стресса и сильнейшей усталости, однако часть этих эпизодов — именно самоубийства. Ежегодно регистрируются сотни подобных случаев, неофициально счет идет на тысячи.