Болдуин призвал американцев к «свержению правительства»

Алек Болдуин призвал американцев «свергнуть правительство»

Американский актер Алек Болдуин , известный в частности своими пародиями на президента Дональда Трампа , призвал "свергнуть" его правительство. Об этом сообщает Associated Press.

Болдуин выступил с речью на ужине, организованном Демократической партией в Нью-Гэмпшире для сбора средств. По его словам, добиться перемен в стране можно только через выборы.

"Этим организованным, формальным и законным путем нам необходимо свергнуть правительство США при Дональде Трампе", — сказал актер.

Кроме того, Болдуин назвал республиканцев "разрушителями", а не строителями.

Ранее Болдуина, высмеивающего расизм, обвинили в расизме.