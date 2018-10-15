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Украина не пустила россиянок в Крым
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Украинские пограничники не пропустили в Крым двух гражданок России 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Украинские пограничники не пропустили в Крым двух гражданок России, сообщает в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что накануне в контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" прибыли две гражданки Российской Федерации, которые направлялись в Крым.
"Во время проверки документов пограничники установили, что у путешествующих отсутствуют специальные разрешения для въезда и отказали гражданкам в пропуске. За содействие в беспрепятственном пересечении админграницы россиянки предложили военнослужащим взятку в размере 4 тысяч рублей РФ", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на такое предложение пограничники Херсонского отряда ответили категорическим отказом и направили в полицию уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 369 УК Украины (дача взятки). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок двух до пяти лет.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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