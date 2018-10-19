Власти Македонии хотят переименовать страну

Парламент Македонии в ходе голосования поддержал переименование страны, сообщил «Интерфакс»

80 из 120 депутатов поддержали это предложение. В парламенте пройдет еще серия голосований, чтобы решение стало окончательным.

Если предложение все же примут, страну переименуют в Республику Северную Македонию. Решение о таком названии страна приняла в июне 2018 года совместно с Грецией.

Переименование также должна одобрить Греция, которая настаивает на том, чтобы Македонией называлась одна из ее областей, а не соседняя страна.