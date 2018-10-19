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Власти Македонии хотят переименовать страну
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Власти Македонии хотят переименовать страну 

360tv.ru + ещё 22 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Парламент Македонии в ходе голосования поддержал переименование страны, сообщил «Интерфакс».
80 из 120 депутатов поддержали это предложение. В парламенте пройдет еще серия голосований, чтобы решение стало окончательным.
Если предложение все же примут, страну переименуют в Республику Северную Македонию. Решение о таком названии страна приняла в июне 2018 года совместно с Грецией.
Переименование также должна одобрить Греция, которая настаивает на том, чтобы Македонией называлась одна из ее областей, а не соседняя страна.
В том случае, если страны придут к обоюдному согласию, Македония может претендовать на вступление в НАТО и Евросоюз. Ранее Афины пресекали такие попытки.
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