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В Раде высмеяли версию о причастности РФ ко взрывам
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В Раде высмеяли версию о причастности России ко взрывам на арсеналах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Лидер украинской партии «За жизнь» Вадим Рабинович пошутил, что если четыре последних арсенала, находящихся в «зоне риска», будут уничтожены, то придется вооружаться вилами.
«У нас есть еще четыре арсенала, которые находятся в зоне риска. Пожалуйста, охраняйте то, что осталось у нашей страны, а то опять прилетят какие-нибудь «дроны», и мы с вами с вилами вообще останемся», — сказал Рабинович, передает РИА «Новости».
Также депутат высмеял заявления о якобы причастности России ко взрывам на украинских арсеналах. Он отметил, что сразу после инцидента под Черниговом было рассмотрено только две версии — российские беспилотники и диверсанты.
«Ну неужели мы настолько не верим сами себе, настолько себя не уважаем, чтобы каждый раз сказать, что мы слепые, глухие, что в стране ни один человек не смог увидеть эти беспилотники, что все службы не могли поймать ни одного диверсанта и даже следов их найти?», — отметил Рабинович.
Последний эпизод со взорванным арсеналом на Украине произошел 9 октября на территории Черниговской области.
Ранее подобные инциденты происходили в Донецкой области, в Балакее Харьковской области и в поселке Калиновка Винницкой области.
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