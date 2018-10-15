Раскрыт провал США в Сирии

National Interest рассказал о провале США в Сирии

Президенту Сирии Башару Асаду больше ничего не угрожает, и США должны прекратить свое военное вмешательство в дела этой страны, пишет обозреватель National Interest Дуг Бэндоу.

По его словам, он провел в Сирии неделю, и отмечает, что "здесь сразу ясно, кто за все отвечает". В Столице страны Дамаске проживает вся элита страны, везде правительственные здания и силы безопасности. Почти каждая улица украшена изображениями президента Асада. А жители города в значительной степени с оптимизмом смотрят в будущее.

Обозреватель отмечает, что США сделали ставку на уход Асада, а это было неправильным, потому что у него очень много сторонников, и на его место мог прийти "кто-то пострашнее". Кроме того, Вашингтон хотел сделать Сирию демократическим и либеральным государством, однако ни одна из поддерживаемых США так называемых "умеренных оппозиционных группировок", например "Джебхат ан-Нусра" *, не смогла бы привести к такому результату.

Гражданская война в Сирии была большой трагедией, заявляет Бэндоу. Администрация Трампа не имеет права вторгаться в чужую страну, занимать территорию и дробить на части иностранное государство. При этом США не могут заставлять Россию и Иран, у которых куда более тесные связи с Асадом, уходить из Сирии.

Обозреватель добавляет, что военные цели Трампа в Сирии превратились в "чистую фантастику". Больше ничто не угрожает Асаду. Буквально несколько лет назад мало кто мог представить, что сирийский президент сможет вернуть контроль над большей частью страны, но сегодня он одержал победу над всеми своими противниками.

Бэндоу также подчеркивает, что попытка США осуществить принудительное гражданское строительство никогда не была реалистичной, а примером служит провал в Ираке.

"Администрация Трампа должна положить конец последнему ближневосточному злоключению США. Асад выиграл, а Вашингтон проиграл", — резюмирует обозреватель.

*Террористическая организация, запрещенная в России.