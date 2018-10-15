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Трамп заявил о жестком подходе к Путину
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Трамп заявил о жестком подходе по отношению к Путину 

Газета.Ru + ещё 1 39 минут назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает жестким свой подход к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом он сказал в интервью CBS.
Журналистка Лесли Шталь спросила Трампа, почему тот никогда публично не делает резких заявлений в адрес российского президента. Американский президент не согласился с ней.
"Я думаю, я веду себя довольно жестко с ним лично. У нас была встреча… Это была очень жесткая встреча и очень хорошая", — сказал Трамп.
Отвечая на этот же вопрос, Трамп также подчеркнул, что, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, предоставил Украине наступательное вооружение.
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