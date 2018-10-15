Трамп признал Китай опаснее России

Трамп рассказал, в чем Китай опаснее России

На вопрос в интервью CBS , вмешивалась ли Россия в выборы 2016 года, Трамп ответил:

"Они вмешивались, но, думаю, Китай тоже вмешивался. Я думаю, что Китай — более крупная проблема".

Трамп вновь опроверг предположения о том, что он "сговаривался с Россией" в ходе выборов.

"Вы что думаете, я бы стал звонить в Россию и просить помочь мне помочь с выборами? Да ладно вам. Они бы не смогли мне помочь. Позвонить в Россию! Просто смешно", — заявил Трамп.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером , а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США.