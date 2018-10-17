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Трамп назвал главную угрозу своего президентства
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Трамп назвал главную угрозу своего президентства 

Lenta.ru + ещё 46 20 минут назад
Главная угроза политики американского лидера Дональда Трампа — не расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года и «потенциальное восстание демократов» на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре, а Федеральная резервная система (ФРС). Об этом президент США заявил в интервью Fox Business.
«Самая большая угроза для меня — это ФРС. Потому что она слишком быстро повышает ставки и слишком независима», — отметил Трамп. Он также добавил, что не вмешивается в политику регулятора.
При этом президент заявил, что недоволен существующей политикой ФРС, но в целом поддерживает людей, которых назначил на руководящие посты регулятора. «Однако среди них есть исключения», — сказал Трамп.
Ранее 20 августа американский лидер заявил, что не удовлетворен политикой, проводимой главой регулятора Джеромом Пауэллом, и в частности, его намерением повысить базовую процентную ставку. После критики президента американская валюта подешевела по отношению к евро до 1,15 доллара.
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