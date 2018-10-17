Трамп назвал главную угрозу своего президентства

«Самая большая угроза для меня — это ФРС. Потому что она слишком быстро повышает ставки и слишком независима», — отметил Трамп. Он также добавил, что не вмешивается в политику регулятора.

При этом президент заявил, что недоволен существующей политикой ФРС, но в целом поддерживает людей, которых назначил на руководящие посты регулятора. «Однако среди них есть исключения», — сказал Трамп.