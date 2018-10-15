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Клинтон прокомментировала роман мужа с Левински
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Хиллари Клинтон высказалась о скандале с ее мужем и Моникой Левински 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что ее супруг Билл Клинтон поступил правильно, отказавшись уходить в отставку после скандала с Моникой Левински. Об этом она сказала в интервью CBS.
На вопрос о том, стоило ли Клинтону покинуть пост после романа с Левински, супруга бывшего президента ответила отрицательно. Она также не согласилась, что это было "злоупотребление властью".
По словам Клинтон, Моника Левинский "была взрослой" на момент отношений с главой государства.
В ходе интервью Хиллари Клинтон также попыталась увести разговор в сторону того, что обвинения в домогательствах в адрес действующего президента Дональда Трампа остались без внимания.
Ранее Моника Левински ушла с интервью после вопроса о Клинтоне.
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