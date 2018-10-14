Ещё
На сотрудников банка с потолка упал живой питон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На сотрудников банка с потолка упал живой питон 

Рамблер 12 минут назад
Неожиданным образом завершилось совещание сотрудников одного из банков в Китае. Во время летучки обвалился потолок здания и на голову работников финансовой сферы свалился огромный питон. Испугавшиеся люди спешно покинули комнату и позвали на помощь представителей организации защиты животных, в то время как полутораметровая змея нашла укромное местечко за диваном. Рептилию удалось поймать и передать в руки специалистов. Вероятно, несчастное животное охотилось на крыше здания, но забравшись между перекрытий, под собственным весом проломило потолок. В последнее время стали нередкими случаи обнаружения диких рептилий на улицах и в домах: в Минске четырёхметровый питон был найден на территории детского сада, а в Киеве двухметровую змею сняли с фонарного столба.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа проигнорировала «восстание» в Киеве126
Лондон добился своего140
Жириновский разболтал военный «секрет» России33
Резкое решение Кремля шокировало Европу1052
Хокинг сделал устрашающее предсказание перед смертью28
Видео
00:38
Панин выступил с объяснением после инцидента
Шоу-бизнес
00:51
Огромный НЛО сняли на видео
В мире Общество
06:35
Резкое решение Кремля шокировало Европу
В мире Европа
05:55
Киберсражения: Нидерланды объявили о войне с Россией
В мире Статьи
01:05
Жириновский разболтал военный «секрет» России
Армия Оружие
00:32
Киев уличил Москву во лжи и потребовал действий
Украина В мире
01:09
Раскрыты подробности новых санкций против РФ
В мире
02:37
Европейская страна заявила о войне с Россией
В мире Европа
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток В мире
00:42
Массовая драка с африканцами в Курске попала на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение