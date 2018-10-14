На сотрудников банка с потолка упал живой питон 

Неожиданным образом завершилось совещание сотрудников одного из банков в Китае. Во время летучки обвалился потолок здания и на голову работников финансовой сферы свалился огромный питон. Испугавшиеся люди спешно покинули комнату и позвали на помощь представителей организации защиты животных, в то время как полутораметровая змея нашла укромное местечко за диваном. Рептилию удалось поймать и передать в руки специалистов. Вероятно, несчастное животное охотилось на крыше здания, но забравшись между перекрытий, под собственным весом проломило потолок. В последнее время стали нередкими случаи обнаружения диких рептилий на улицах и в домах: в Минске четырёхметровый питон был найден на территории детского сада, а в Киеве двухметровую змею сняли с фонарного столба.