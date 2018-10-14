Ещё
Россию обвинили в неожиданных провокациях НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голландский генерал: Россия пытается спровоцировать морпехов НАТО за Полярным кругом 

ТАСС + ещё 3 18 минут назад
Российские истребители и корабли предпринимают попытки спровоцировать британских и нидерландских морских пехотинцев во время их учений за Полярным кругом. Об этом в воскресенье сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на утверждения начальника военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерала Джеффа Мак Мутри.
"Мы наблюдаем растущий интерес российских военных кораблей, когда проводим учения", — приводит издание слова военачальника. "Например, когда мы проводим маневры в рамках нашей программы противоракетной обороны, мы видим больше российских кораблей, чем обычно, они приближаются к нам ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят сделать свое присутствие видимым", — отметил он.
Нидерланды заявили о кибервойне с Россией
"Мы также видим, как российские истребители пролетают над нашими военными кораблями, чтобы обозначить свое присутствие, можно сказать, провокационным образом", — добавил генерал.
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд ранее в воскресенье в эфире телерадиовещательной ассоциации WNL выступила с утверждением, что ее страна находится в состоянии кибервойны с Россией.
ТАСС: последние новости
СМИ: Эквадор решил частично восстановить доступ к коммуникациям для Ассанжа Евросоюз утвердит 15 октября новый режим санкций за применение химоружия Кремль не комментирует слухи о втором обвиняемом Лондоном россиянине по "делу Солсбери"
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа проигнорировала «восстание» в Киеве120
Лондон добился своего140
Хокинг сделал устрашающее предсказание перед смертью28
Резкое решение Кремля шокировало Европу1051
Жириновский разболтал военный «секрет» России26
Видео
00:38
Панин выступил с объяснением после инцидента
Шоу-бизнес
00:51
Огромный НЛО сняли на видео
В мире Общество
06:35
Резкое решение Кремля шокировало Европу
В мире Европа
05:55
Киберсражения: Нидерланды объявили о войне с Россией
В мире Статьи
01:05
Жириновский разболтал военный «секрет» России
Армия Оружие
00:32
Киев уличил Москву во лжи и потребовал действий
Украина В мире
01:09
Раскрыты подробности новых санкций против РФ
В мире
02:37
Европейская страна заявила о войне с Россией
В мире Европа
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток В мире
00:42
Массовая драка с африканцами в Курске попала на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение