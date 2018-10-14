Россию обвинили в неожиданных провокациях НАТО

Голландский генерал: Россия пытается спровоцировать морпехов НАТО за Полярным кругом

Российские истребители и корабли предпринимают попытки спровоцировать британских и нидерландских морских пехотинцев во время их учений за Полярным кругом. Об этом в воскресенье сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на утверждения начальника военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерала Джеффа Мак Мутри.

"Мы наблюдаем растущий интерес российских военных кораблей, когда проводим учения", — приводит издание слова военачальника. "Например, когда мы проводим маневры в рамках нашей программы противоракетной обороны, мы видим больше российских кораблей, чем обычно, они приближаются к нам ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят сделать свое присутствие видимым", — отметил он.

"Мы также видим, как российские истребители пролетают над нашими военными кораблями, чтобы обозначить свое присутствие, можно сказать, провокационным образом", — добавил генерал.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд ранее в воскресенье в эфире телерадиовещательной ассоциации WNL выступила с утверждением, что ее страна находится в состоянии кибервойны с Россией.