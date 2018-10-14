Трамп похвалил свадебное платье внучки Елизаветы II

«Принцесса Йоркская Эжени вчера была по-настоящему красивой невестой. Ей пришлось пройти через столько испытаний, и она вышла из них полной победительницей!» — написал Трамп в своем аккаунте Twitter.

Таким образом Трамп одобрил решение принцессы не скрывать шрамы от перенесенной в 12 лет операции по исправлению сколиоза.

По данным британских сми, Эжени специально выбрала модель с открытой спиной, чтобы поддержать подростков, стесняющихся шрамов от подобной операции.

Как сообщал News.ru, 28-летняя внучка королевы Елизаветы II, вышла замуж за экс-официанта Джека Бруксбэнка. Молодые люди познакомились восемь лет назад на швейцарском горнолыжном курорте Вербье.