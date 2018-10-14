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Трамп похвалил свадебное платье внучки Елизаветы II
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Трамп похвалил свадебное платье внучки Елизаветы II 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres
Президент США Дональд Трамп оценил шрамы внучки Елизаветы II. Американский лидер похвалил внешний вид британской принцессы Эжени на ее свадьбе.
«Принцесса Йоркская Эжени вчера была по-настоящему красивой невестой. Ей пришлось пройти через столько испытаний, и она вышла из них полной победительницей!» — написал Трамп в своем аккаунте Twitter.
Таким образом Трамп одобрил решение принцессы не скрывать шрамы от перенесенной в 12 лет операции по исправлению сколиоза.
По данным британских сми, Эжени специально выбрала модель с открытой спиной, чтобы поддержать подростков, стесняющихся шрамов от подобной операции.
Как сообщал News.ru, 28-летняя внучка королевы Елизаветы II, вышла замуж за экс-официанта Джека Бруксбэнка. Молодые люди познакомились восемь лет назад на швейцарском горнолыжном курорте Вербье.
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