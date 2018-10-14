Киберсражения: Нидерланды объявили о войне с Россией

Нидерланды объявили о состоянии кибервойны с Россией

Нидерланды ведут с Россией кибервойну, заявила министр обороны королевства Анк Бейлевельд. По ее мнению, Москва пытается повлиять на расследование крушения самолета MH17 и антидопинговое агентство. Глава минобороны добавила, что война с Россией в сфере IT «представляет опасность».

Россия оказалась в состоянии войны с Нидерландами — правда, пока только в киберсфере, заявила министр обороны королевства Анк Бейлевельд в эфире телерадиокомпании WNL.

« [Кибервойна с Россией] идет, они пытаются повлиять на политические процессы у нас в стране», — подчеркнула министр.

По словам Бейлевельд, информация минобороны Нидерландов свидетельствует об активности российских хакеров в отношении Всемирного антидопингового агентства (WADA) и расследования крушения «Боинга» MH17 в Донбассе.

«Нам пора переставать быть наивными в этом вопросе», — подчеркнула министр, добавив, что «это представляет опасность».

В связи с этим, отметила Бейдевельд, принимаются дополнительные меры в сфере кибербезопасности, а спецслужбы европейских стран получают дополнительное финансирование.

Королевство Нидерланды располагает специальным управлением по борьбе с угрозами в сфере кибербезопасности, которое способно противостоять угрозам на международном уровне, указала министр. «При необходимости мы можем направить наших специалистов в поддержку НАТО , и активно ищем направления, где мы можем усилить противодействие [угрозам]», — отметила она.

При этом голландские специалисты в области информационных технологий могут действовать «и наступательно в случае необходимости».

Напомним, 4 октября Анк Бейлевельд заявила, что Служба военной разведки и безопасности Нидерландов смогла отбить весной 2018 года хакерскую атаку со стороны России, направленную на сервера Организации по запрету химоружия ( ОЗХО ).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения против российской стороны в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) «мегафонной дипломатией».

По словам Лаврова, российскому послу в Нидерландах вручили ноту протеста, но не предоставили никаких конкретных материалов.

«Наверное, кому-то показалось, что выкопать апрельский сюжет и вбросить его в публичное пространство именно сейчас поможет отвлечь внимание от сложных вопросов, которые обсуждаются сейчас и в Евросоюзе, и в известной степени в НАТО»,

— заметил Лавров.

Министерстве иностранных дел допустили, что инициаторы этой провокации организовали «очередной антироссийский вброс» перед сессией исполкома организации, которая проходит в Гааге с 9 по 12 октября.

«Призываем не допустить использования складывающейся ситуации в геополитических играх», — заявили в МИДе.

В середине сентября нидерландское издание NRC Handelblad сообщило, что правоохранительные органы Королевства Нидерланды при помощи британских спецслужб арестовали весной 2018 года двух российских граждан, которые якобы собирались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц.

В материале NRC сообщается, что аресты российских агентов и шпионов стали результатом сотрудничества различных европейских спецслужб. Кроме того, по данным голландских правоохранителей, россияне располагали спецоборудованием для взлома компьютерной системы лаборатории в Шпице и «работали на ГРУ».

При этом неизвестно, состоялся ли суд над раскрытыми «русскими шпионами» и какие обвинения в этом случае им могли быть предъявлены.

Отметим, что лаборатория в Шпице занималась изучением образцов химических веществ, применявшихся в химических атаках в Сирии, а также исследовала состав и происхождение вещества «Новичок», которым были отравлены в британском Солсбери экс-полковник ГРУ и агент SIS Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.