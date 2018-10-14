В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об украинских брендах

«Три бренда Украины», вызывающие «зависть» у России в понимании украинского президента Петра Порошенко , на самом деле — лишь «пародия на силу и религиозное вероопределение». С такой точкой зрения выступил депутат Госдумы Руслан Бальбек . Он заявил, что ВСУ вызывают жалость, Нацгвардия — насмешки, а «украинская автокефалия — справедливое возмущение православного мира».

В Государственной Думе ответили на слова президента Украины Петра Порошенко о «трех брендах Украины», которые якобы «вызывают зависть» у России. Заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Руслан Бальбек в разговоре с RT заявил, что «предложенные Порошенко бренды — пародия на силу и религиозное вероопределение».

По словам Бальбека, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вызывают жалость, Национальная гвардия — насмешки, а реагировать на предоставление Киевскому патриархату УПЦ автокефалии «православный мир может со справедливым возмущением».

«Но это черный юмор — потому что религиозная смута, которую затеял украинский президент, еще никогда в истории не приводила к спокойной жизни», — подчеркнул парламентарий. Бальбек убежден, что настоящие бренды Украины следующие: хлебосольность, трудолюбие и взаимопомощь — во всяком случае, именно их «демонстрируют украинцы, живущие в России».

Ранее президент Украины Петр Порошенко написал в своем твиттере, что «больше всего Москву корчит от трех украинских брендов».

«Это Вооруженные силы. Это Нацгвардия. Это автокефальная церковь», — убежден глава страны.

Он добавил, что вопрос предоставления томоса Украинской православной церкви якобы настолько беспокоит его российского коллегу Владимира Путина , что накануне он собирал Совет безопасности по этому поводу.

По мнению политолога Александра Дудчака, заявленные Порошенко бренды — позор, а не повод для гордости, сообщает ФАН. В доказательство своих слов Дудчак напомнил о продолжающейся уже четыре года войне Киева с республиками Донбасса, где ВСУ регулярно нарушают мирные соглашения. В то же время инициатива украинского президента о предоставлении автокефалии церкви, по мнению политолога, «не просто позор, а преступление», поскольку власти вмешиваются в те вещи и сферы, которых они не должны касаться.

В августе нынешнего года Порошенко пообещал, что украинская армия станет одной из сильнейших в Европе. По его словам, в данный момент украинские власти «полностью перестраивают» всю систему вооруженных сил, чтобы привести ее к стандартам НАТО . Он также напрямую обратился к властям России и заявил, что Кремлю не удастся сдержать «евроатлантическую интеграцию украинского государства».

При этом ВСУ сейчас пребывают в крайне плохом состоянии в финансовом плане и в отношении боевых кондиций, заявил в начале августа бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко . По словам военного, о бедственном состоянии украинской армии говорит уже тот факт, что офицерам и солдатам приходится покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет.

Ранее Петр Порошенко назвал Украину восточным флангом НАТО, сообщает НСН. Об этом Порошенко заявил во время посещения американской базы Береговой охраны «Балтимор», где он принял участие в передаче Украине двух старых патрульных катеров береговой охраны США типа Island. Он добавил, что этот факт усиливает оборонное сотрудничество между украинской и американской сторонами.

При этом российские политики и эксперты убеждены, что заявления Порошенко о мощи вооруженных сил и призывы «не отдавать ни клочка земли в Донбассе» представляют собой не более чем предвыборную риторику. На Украине в ближайший год должны пройти парламентские и президентские выборы, и действующий президент хочет сохранит власть любой ценой, заявлял ранее сенатор Владимир Джабаров

Кроме попыток опереться на армию и силовиков, Порошенко активно использует религиозные противоречия.

Неделей ранее Порошенко заявил, что все желающие прихожане смогут остаться в лоне Русской православной церкви (РПЦ) после того, как Украинская православная церковь получит автокефалию. Он добавил, что «Украина будет уважать выбор каждого верующего», а права тех православных, кто решит перейти «из-под Москвы» в УПЦ, будут защищены.

Ранее представитель Константинополя сообщил о решении синода снять анафему с двух глав неканонических церквей на Украине. В лоно церкви возвращены Филарет из самопровозглашенного Киевского патриархата и Макарий из Украинской автокефальной церкви. Кроме того, Вселенский Константинопольский патриархат запустил процедуры, которые нужны, чтобы предоставить Украинской православной церкви автокефалию, еще в апреле. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. По словам украинского главы, единая поместная церковь не станет государственной и «обязательной».