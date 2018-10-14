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Польша «раскрыла» планы России в двух морях
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Экс-глава МИД Польши: Россия пытается сделать Азовское и Каспийское моря своей внутренней акваторией 

RT на русском 39 минут назад
Фото: ТАСС
Россия пытается преобразовать Каспийское и Азовское море во внутренние акватории, ограничивая свободу мореплавания, заявила во время заседания подкомиссии безопасности и обороны Европейского парламента её глава Анна Фотыга. Она подчеркнула, что в Мариуполе, который расположен на Азовском море, хотят инвестировать многие, но Россия блокирует все инициативы.
Ситуация на Азовском море была одной из тем заседания Подкомиссии безопасности и обороны Европейского парламента (SEDE). Возглавляемая Анной Фотыгой миссия SEDE две недели тому назад вернулась из Мариуполя, пишет портал wpolityce.pl.
Россия использует в Азовском море те же методы, что и в отношении порта в Эльблонге, который она «издавна блокирует» Балтийской косой.
По её словам, в регионе есть очень много желающих инвестировать в местные порты, но Россия блокирует все инициативы. По мнению Фотыги, Россия пытается преобразовать Каспийское и Азовское море во внутренние акватории, ограничивая свободу мореплавания.
Константин Елисеев, главный советник по вопросам внешней политики и заместитель главы администрации президента Петра Порошенко подчеркнул, что Россия стремится к полному контролю на Черном и Азовском морях.
«Это элемент российской военной тактики, а Азовское море в настоящий момент является только полигоном. Отсутствие реакции провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию конфликта. Россия испытывает Запад, в том числе в Балтийском или Средиземном морях», — заявил дипломат, отметив при этом, Запад неубедительно реагирует на всё это.
«Поэтому я призываю ЕС и партнерские страны НАТО ввести очередные санкции в отношении России. Пора перейти от слов к действиям. Нам нужны действия со стороны ЕС и НАТО», — говорил Елисеев.
Люк Девинь, директор Департамента Европейской службы внешних связей по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ отметил, что «вопрос Украины остается в сердце политики ЕС». Он подчеркнул, что строительство моста через Керченский пролив является очередным агрессивным шагом, нарушающим суверенитет Украины. По его мнению, российские действия на Азовском море, в том числе контроль кораблей в Керченском проливе, усложняют мореплавание в украинские порты.
Радослава Стефанова, глава отдела по вопросам России и Украины в Главной штаб-квартире НАТО в Брюсселе подчеркнула, что альянс регулярно укрепляет сотрудничество с Украиной.
«Азовское море связано с безопасностью Черного моря, евроатлантической безопасностью, нашей безопасностью», — говорила Радослава Стефанова. Она перечислила ряд инициатив, целью которых является укрепление способности украинской армии, в том числе ряд совместных учений. Стефанова подчеркнула, что украинский флот принимал участие в операции Sea Guardian, а вскоре укрепит силы альянса в операции Sea Breeze. «Азовское море есть и останется на повестке альянса», — этими словами она закончила свою речь.
Европейский парламент займется ситуацией на Азовском море во время пленарной Сессии в Страсбурге.
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