ЕС одобрил новый механизм санкций за химоружие

Главы МИД Евросоюза одобрили новый механизм санкций за применение химоружия

"Теперь ЕС получит возможность накладывать санкции на лиц и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности", — говорится в сообщении.

Ограничения будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, гражданам и организациям в Евросоюзе запретят предоставлять средства перечисленным лицам.

Власти Евросоюза заявляли, что новые меры будут приняты "в рамках выработки мер в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери". Ранее механизм был согласован на уровне постпредов стран ЕС.