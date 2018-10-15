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ЕС одобрил новый механизм санкций за химоружие
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Главы МИД Евросоюза одобрили новый механизм санкций за применение химоружия 

РИА Новости + ещё 1 27 минут назад
Фото: © AFP 2018 / John Thys
Главы МИД стран ЕС одобрили в понедельник в Люксембурге новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
"Теперь ЕС получит возможность накладывать санкции на лиц и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности", — говорится в сообщении.
Ограничения будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, гражданам и организациям в Евросоюзе запретят предоставлять средства перечисленным лицам.
Власти Евросоюза заявляли, что новые меры будут приняты "в рамках выработки мер в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери". Ранее механизм был согласован на уровне постпредов стран ЕС.
Также главы МИД обсудят последствия приписываемой России "кибератаки на ОЗХО" и проведут переговоры с представителями шести стран "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдова и Украина).
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