«Они начали первые»

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Трамп указал на отставание США от России и Китая в создании космических войск 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп заявил об отставании США от России и Китая в сфере космических войск. Так он прокомментировал собственную инициативу о создании соответствующего подразделения в вооружённых силах Соединённых Штатов. При этом президент уверен, что Америка сможет нагнать соперников благодаря «самым замечательным людям в мире», которые уже производят «лучшие ракеты, танки и корабли». По мнению экспертов, Трамп использует аргумент об отставании, чтобы добиться выделения финансирования, а конечная цель Вашингтона — развязывание гонки вооружений в космосе.
Соединённые Штаты отстают от России и Китая в работе над созданием космических войск. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
В ходе выступления в Кентукки он напомнил, что по его поручению Пентагон работает над созданием «шестого вида американских вооружённых сил — Космических сил».
«Кстати, Китай уже начал (создавать космические войска. — RT), Россия уже начала. Они начали первыми, но у нас — самые замечательные люди в мире, мы производим лучшее в мире оборудование, лучшие ракеты, танки и корабли», — заявил американский лидер.
С таким утверждением Трампа не согласился главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.
«Все компоненты у США имеются. Они находятся примерно на таком же уровне. Другое дело, что у них организационные структуры создаются только сейчас. Но потенциал есть. Более того, США активно занимаются разработкой оружия для последующего вывода в космос», — заявил он в беседе с RT.
Подобные инициативы Вашингтона являются попыткой оборонно-промышленного комплекса США заработать на космосе, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Это попытка заработать, вывести оружие в космос и оттуда угрожать России и Китаю, против чего мы выступаем в ООН вместе с Китаем. Оружие в космос недопустимо выводить, потому что мало ли что может случиться с ним в космосе. Это может обернуться огромной катастрофой для планеты», — заметил эксперт в разговоре с RT.

Новая гонка вооружений

Идею о создании космических войск Трамп озвучил ещё в марте в ходе выступления перед военнослужащими в Калифорнии. «Космос — такое же пространство для ведения боевых действий, как земля, воздух и море», — отмечал он.
В июне Трамп отдал Пентагону распоряжение приступить к созданию космических войск. Как позднее отметил министр обороны США Джеймс Мэттис, ведомство полностью поддерживает инициативу президента и работает над его поручением.
«Нам следует рассматривать космос как развивающийся театр военных действий. Создание оперативного командования, конечно, является одним из вариантов», — говорил глава Пентагона.
Создание военно-космических сил США поддержал и директор американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн. По его словам, такие войска помогут предотвратить возможное отключение энергосети и банковской системы США при экстренной ситуации или нападении. В свою очередь, Трамп говорил, что «иностранные противники США уже начали милитаризацию космоса» и работают над технологиями, которые позволят «разрывать жизненно важные коммуникации и ослеплять спутники».
В России Космические войска входят в состав Воздушно-космических сил России и выделены в отдельный род Войск противовоздушной и противоракетной обороны. В их задачи входят наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в космосе из космоса, при необходимости — парирование таких угроз, предупреждение о ракетном нападении, осуществление запуском космических аппаратов на орбиты, управление и поддержание в готовности к применению спутниковых системам военного и двойного назначения.
Как отметил Литовкин, в России Воздушно-космические войска выполняют оборонительную функцию: «Мы оружие в космос не выводим. Но мы тоже делаем спутники, космические аппараты, ракеты».
«У нас воздушно-космические силы, которые включают в себя главным образом авиационную компоненту, — подчеркнул Коротченко. — А космическая составляющая представлена спутниковой группировкой военного назначения соответствующей космодрому Плесецк, системами предупреждения ракетных нападений. У нас нет боевых космических сил в космосе».
При этом в 2017 году США на голосовании в ООН не поддержали три резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений в космосе. Кроме того, ещё в 2008 году США не поддержали проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК), разработанный Москвой и Пекином.
Комментируя американскую инициативу, в Москве призвали Вашингтон «проявить благоразумие и не повторять ошибки прошлого».
«Вооружённое противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем развязанная Вашингтоном ещё в середине прошлого века гонка ядерных вооружений, с последствиями которой весь мир до сих пор не может справиться… Очевидно, что появление оружия в космосе имело бы дестабилизирующее воздействие на стратегическую стабильность и международную безопасность», — заявили в МИД России.
Коротченко считает, что конечной целью организационных реформ Вашингтона является развязывание гонки вооружений.
«Задача США — гонка вооружений в космосе. Все планы Трампа имеют под собой желание легализовать предстоящий этап вывода в космос боевых ударных космических систем», — заключил эксперт.
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