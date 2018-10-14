У Гитлера была еврейская кровь? Кто шантажировал фюрера

ABC (Испания): У Адольфа Гитлера была еврейская кровь? Как его племянник шантажировал фюрера

Семья Гитлера была большой корзиной гнилых яблок: и сводный брат Адольфа Алоис-младший (жестокий женоненавистник, долгое время живший в двоеженстве) и его отец Алоис-старший, известный пьяница. Настоящий «фильмом ужасов», как говорит Рон Розенбаум (Ron Rosenbaum) в одной из своих книг на эту тему. Однако среди всех этих эксцентриков был один, который сумел по-настоящему разозлить фюрера — его племянник Уильям Патрик, который, хотя в свое время и высказал свое восхищение нацистским лидером, постоянно обрушивался на него с обвинениями, давая многочисленные интервью международным СМИ.

Правда в том, что, если то, что утверждают популяризаторы истории, такие, как Таня Краснянски («Дети нацистов») или Рон Розенбаум («Объясняя Гитлера: происхождение его зла»), то причин для ненависти у Адольфа было предостаточно. По словам этих и многих других экспертов, Уильям Патрик угрожал самому фюреру, что покажет Германии , что в их семье могла быть еврейская кровь. Однако оба автора также утверждают, что факт подобного шантажа еще не доказан: «Истина должна оставаться в царстве догадок».

Шантаж

Факт этого предполагаемого шантажа стал известен в 1950-х годах благодаря мемуарам нацистского бонзы Ганса Франка. Того самого Ганса Франка, повешенного после Нюрнбергского процесса по обвинению в преступлениях против человечества. Согласно мемуарам, сам Гитлер поручил ему выяснить, могла ли бабушка по отцовской линии Мария Шикльгрубер вступить в связь с сыном еврея, неким Франкенбергером, на которого в юности работала поварихой.

В случае положительного ответа, вся его арийская родословная может оказаться просто гигантским фарсом.

«По-видимому, Ганс Франк нашел переписку между бабушкой Адольфа Гитлера и семьей Франкенбергера, где обсуждались алименты», — рассказывает Краснянски.

Франк объяснил в своих мемуарах, что Гитлер не верил в возможность того, что алименты запрашивались на воспитание незаконнорожденного ребенка (Алоиса). Напротив. Фюрер считал, что в письмах речь шла о деньгах, заработанных его бабушкой, которые ей по какой— то причине не выплатили. Тем не менее, Франк также написал, что все эти исследования возникли после того, как сам Уильям Патрик начал шантажировать Адольфа Гитлера раскрытием печальной правды о его еврейской крови. Большего не потребовалось. Правда все это или нет, но легенда распространилась в обществе как истина.

Снова о Гитлере-еврее

В довершение всего, непростые отношения между дядей и племянником, а также последующий побег Уильяма Патрика из Германии после многочисленных столкновений с фюрером, окончательно утвердили легенду. Однако, как объясняет газете «A-Бэ-Сэ» историк и журналист Хесус Эрнандес (автор блога «Это война!» и двух десятков книг о войне, в частности «Об этом не написано в моей книге о Второй мировой войне»), хотя отношения между ними и были натянутыми, трудно доказать, что шантаж имел место. По крайней мере, на уровне исторической правды.

«Можно только строить догадки. Не исключено, что его поспешный побег из Германии связан с попыткой шантажа. Хотя исследования свидетельствуют о том, что дед Гитлера по отцовской линии вряд ли был евреем, очевидно, что одного заявления его племянника об обратном хватило бы, чтобы нанести серьезный удар по Гитлеру. Тем не менее, я не думаю, что Уильям Патрик пытался шантажировать дядю. Ведь ему было что терять. Это был наглец, пытавшийся извлечь выгоду из своего родства, но он не был полным глупцом, чтобы подобным образом отдать себя в лапы гестапо», — отмечает Эрнандес в работе.

Специалист считает, что, несмотря на то, что после Второй мировой войны эта история вызвала большой ажиотаж, в 1830-х годах в том районе, где работала бабушка Гитлера, не было еврейской семьи по имени Франкербергер. Там вообще никогда не жили евреи. И хотя бы даже сам нацистский лидер поверил в предков-семитов, это крайне маловероятно.

Во всяком случае, предположения о возможности этого шантажа широко отражены в книгах Розембаума и Эрнандеса (в работе «Краткая история Гитлера»).

В свою очередь, эта теория также продвигается Мемориальным музеем Холокоста США (United States Holocaust Memorial Museum). В работе «Первые годы Адольфа Гитлера» утверждается, что Алоис (отец) окутал тайной то, кем был на самом деле его отец (дедушка Адольфа), сменив фамилию: «Алоис Шикельгрубер сменил свое имя в 1876 году на Гитлер, имя человека, женившегося на его матери через пять лет после его рождения. Факт незаконного рождения Алоиса Гитлера приведет уже в 1920-х годах — и эта теория жива поныне — к предположению, что дед Гитлера был евреем».

Тем не менее, теория о семье Франкенбергер — не более чем просто очередная теория, оправдывающая возможность наличия у Гитлера еврейского предка. В начале 1920-х годов, когда он только пришел к власти, распространилась другая теория, утверждавшая, что у дедушки фюрера была еврейская кровь. Как и следовало ожидать, этот миф впоследствии использовался союзниками.

«В 30-е годы британская пресса перебирала эти слухи, плодила новые, по которым Гитлер происходил из еврейской семьи в Бухаресте, или заявила, что его бабушка забеременела во время службы в доме барона Ротшильда в Вене», — добавляет Эрнандес.

Спорные отношения

История Уильяма Патрика тесно связана с историей Алоиса, отца Адольфа. У Алоиса, таможенного чиновника, было три жены и много детей от них. Первой женой была Анна Глассль-Херер. После ее смерти в 1883 году, он вступил в брак с бывшей любовницей Франциской Матцельсбергер. От нее родился сводный брат будущего фюрера, Алоис-младший. Наконец, после ее смерти он женился на Кларе Пельцль, которая и родила будущего нацистского лидера.

Уильям Патрик был сыном Алоиса-младшего. Он родился в Ливерпуле, но вскоре покинул город и направился в 1929 году в Германию. В том же году отец пригласил его к себе погостить в Берлин. Слава Адольфа уже дошла до Британии, поэтому молодой человек предвкушал встречу с дядей.

Летом того же года Уильям посетил своего отца и женщину, на которой тот женился. «Он провел это лето с нами, изучая язык и истории семьи Гитлера. У него было полное право на это», — вспоминал один из членов семьи Гитлеров. В конце концов, молодой человек убедился в значительности своего дяди и решил по возможности приблизиться к нему. После этого они время от времени виделись. Но, на его несчастье, отношения закончились более чем внезапно.

«Во время их первой встречи в 1930 году Гитлер был добр с племянником, но все изменилось после того, как он пришел к власти в 1933 году. Племянник начал кичиться своим родством перед британской прессой, что совсем не понравилось новому диктатору, который боялся огласки семейных тайн», — добавляет Эрнандес.

Ко всему прочему, Уильям Патрик сделал заявление, которое лучше бы ему было не делать.

«Он потребовал от дяди хорошо оплачиваемое место под крылом нового режима. Требование было проигнорировано. Тем не менее, Уильям попытался использовать свою известность в прессе, выдавая себя за важную персону в берлинских барах или позируя для "Дейли Экспресс" с гитлеровскими усами. Дядя, наконец, поставил племяннику ультиматум, которому тот на некоторое время подчинился, но, наконец, в феврале 1939 года Уильям Патрик покинул Германию навсегда. С тех пор отношения были окончательно разорваны», — завершает историк.

По словам Эрнандеса, шантаж был не единственной причиной разрыва их отношений.

«Следует иметь в виду, что, придя к власти, Гитлер попытался порвать с прошлым, предотвращая любые попытки огласки нежелательных фактов».

В качестве примера историк приводит судьбы бывших друзей Гитлера. «Любопытно, как его товарищей по оружию в Первой мировой войне заставили замолчать, будь то при помощи скромного вознаграждения или скрытой угрозы. Гитлер ценил благоразумие, о чем свидетельствует его отношения с единственным другом юности Августом Кубичеком, который никогда ничего не просил и не говорил лишнего об их дружбе.

С племянником же Уильямом Патриком произошло противоположное.