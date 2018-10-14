Миру предрекли новую неожиданную войну

Slate: растущие потребности человечества грозят миру рыбными войнами

Стремительный рост численности населения Земли к 2050 году может привести к нехватке мировых запасов рыбы, ставшей незаменимым источником белка для огромного числа людей, отмечает на страницах Slate капитан береговой охраны США Кейт Хиддингс-Блум. Борьба за рыболовецкие ресурсы может стать ареной серьёзных конфликтов между великими мировыми державами, предупреждает автор.

«Человечество всегда зависело от моря. А рыба была источником раздоров со времён появления рыбаков», — отмечает на страницах Slate капитан береговой охраны США Кейт Хиддингс-Блум. Риски перерастания спора о правах на рыбную ловлю в серьёзный вооружённый конфликт не перестают увеличиваться и сегодня, уверена автор статьи. Более того, «возобновление конкуренции между великими державами на самом деле увеличило вероятность войны за рыбу».

По прогнозам ООН , к 2050 году население земли увеличится на 29% и составит 9,8 млрд человек. Стремительный прирост населения ожидается преимущественно в Азии, Африке и Латинской Америке — регионах, уровень жизни населения которых в последнее время существенно вырос. Последствием перехода людей из состояния крайней бедности в категорию среднего класса становится потребность в диете, обогащённой белком, источником которого является рыба.

«Вследствие этих изменений, мировой спрос на продукты, богатые белком, в конечном счёте превысит демографический рост», — предсказывает эксперт.

Чтобы удовлетворить этот спрос, потребуется дополнительно производить от 62 млн до 150 млн тонн высокобелковых продуктов ежегодно. Чтобы не потерять поддержку избирателей, лидерам государств необходимо будет обеспечивать доступ к качественным продуктам питания, соответствующим образу жизни среднего класса.

Сегодняшних мировых запасов рыбы — как дикой, так и искусственно выращенной — недостаточно для удовлетворения столь высокого спроса, отмечает автор. Уже сегодня китайским рыбакам приходится отплывать всё дальше от берегов, чтобы наполнить свои лодки. При этом работа международного сообщества по усилению контроля за выловом дикой рыбы сводится на нет индустрией незаконного вылова, объёмы которой составляют от 20 до 50% всей мировой рыбной ловли. Главными жертвами незаконного вылова становятся небольшие крестьянские рыболовные хозяйства. В качестве наиболее яркого примера автор приводит рыбаков Центральной Америки, вынужденных отказываться от своего ремесла ради работы в наркокартелях или заниматься браконьерством в учреждениях по искусственному разведению рыб.

От политических руководителей развивающихся держав будут ожидать обеспечения граждан необходимыми ресурсами, даже если для этого им придётся нарушать международные нормы и правила, что может стать причиной конфликтов, предупреждает специалист.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, эксклюзивной экономической зоной государства считается территория в пределах 200 морских миль (около 370 км) от берега. Все ресурсы на этой территории, включая рыбу, страна вправе считать своей собственностью. За пределами эксклюзивных экономических зон регулированием рыбной ловли занимаются более 20 международных и региональных организаций. Правила рыбной ловли регулируются множеством служб, международных коалиций, специально созданными партнёрствами и двусторонними соглашениями между государствами. Разумеется, многие из этих договорённостей становятся предметом спора.

На сегодняшний день крупнейшей оспариваемой зоной являются территории в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, права на которые предъявляет Китай. С помощью рыболовецких судов, присутствующих в регионе, Пекин рассчитывает закрепить свои территориальные претензии. В течение многих лет Китай поддерживает и обеспечивает вооружённую защиту собственным рыболовецким судам, совершающим «набеги» на эксклюзивные экономические зоны его соседей, а также «жёстко» требует соблюдения китайских законов от иностранных рыболовов, действующих на спорной территории. Дело дошло даже до полного закрытия большой части Южно-китайского моря для иностранных рыболовецких судов в течение нескольких месяцев подряд. Подобные «авторитарные» действия уже стали причиной обострения отношений Китая с Японией в Восточно-Китайском море.

На сегодняшний день Китай потребляет около трети всей вылавливаемой в мире рыбы и часто становится объектом обвинений в незаконном вылове в далёких морях, таких как воды Сенегала или Аргентины. Однако, как подчёркивает эксперт, даже наличие законных прав на рыбную ловлю не гарантирует защиты от международных конфликтов. Автор предлагает представить, что случится, если президент Венесуэлы продаст права на рыбную ловлю в своих водах Китаю (как это уже сделали многие бедные страны). Учитывая множество территориальных морских споров Венесуэлы с соседними государствами, присутствие в её водах китайских кораблей в сопровождении вооружённой охраны может стать причиной конфликта с участием США.

Истощение мировых резервов к 2050 году может сподвигнуть влиятельные державы к отъёму ресурсов у более слабых соседей, отмечает специалист. Кроме того, необходимость обеспечивать потребности населения может заставить Россию и США заявить о своих правах на воды, разделяющие Сибирь и Аляску, полагает Хиггинс-Блум. Как напоминает автор, Россия так и не ратифицировала договор о Российско-американской границе, находящейся в водах Берингова пролива.

«Если давление нужды в рыболовецких ресурсах усилится, российское руководство может решить, что пришло время категорически опротестовать эту границу, существующую де факто», — делает предположение эксперт.

Учитывая, что российский флот и инфраструктура более внушительны и лучше адаптированы к условиям в регионе, открытие Арктики может «дать России основания для опротестования американского контроля над одной из богатейших рыболовецких зон», замечает специалист.

Надежды на спасение человечества от борьбы за морские ресурсы автор статьи связывает с развитием индустрии искусственного выращивания рыбы, которая по прогнозам ООН, к 2030 году будет обеспечивать производство более 60% рыбной продукции, предназначенной для индивидуальных потребителей и ресторанов. Кроме того, свои плоды приносят и усилия США по борьбе с незаконной рыбной ловлей.

Однако, как отмечает эксперт, для снижения риска возникновения «рыбных войн» этих усилий недостаточно. Автор призывает США и их партнёров к неукоснительному соблюдению морского законодательства, усилению береговой охраны в Индийско-Тихоокеанском бассейне, инвестициям в науку и обработку данных.