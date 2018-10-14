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Кенгуру сломал ребра женщине и избил ее семью
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Кенгуру сломал ребра женщине и избил ее семью 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
В австралийском штате Квисленд кенгуру избил семью из трех человек, двое госпитализированы с травмами. Об этом в воскресенье, 14 октября, сообщает газета Sydney Morning Herald.
Пострадавшая Линда Смит рассказала медикам, что вместе с мужем ухаживает за кенгуру, живущими в дикой природе. Накануне вечером ее супруг попытался накормить животное, но оно отреагировало агрессивно и напало на него. Женщина попыталась помочь мужу, но в итоге пострадала сама. Получил травмы и сын, пришедший на помощь родителям.
64-летняя Линда Смит получила травму грудной клетки, переломы ребер и порезы на руках и ногах. Женщина госпитализирована и ждет операции. Ее супруг оказался на больничной койке с множеством рваных ран, а сыну медицинская помощь была оказана на месте.
В беседе с журналистами представитель службы скорой помощи штата Квинсленд Стивен Джонс отметил, что медработники были шокированы тем, какие серьезные раны людям нанесло животное.
Сама же Смит отметила, что за всю свою практику она ни разу не встречала настолько злых кенгуру, однако сейчас у них время спаривания, и мужские особи могут проявлять агрессию.
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