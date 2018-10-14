Ещё
Кенгуру ранил троих австралийцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кенгуру ранил троих австралийцев 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 36 минут назад
Фото: РИА Новости
В результате нападения крупного кенгуру в австралийском штате Квинсленд на северо-востоке страны три человека получили ранения, сообщает Sydney Morning Herald со ссылкой на представителей скорой помощи и участников инцидента.
Инцидент произошел в субботу вечером. 64-летняя Линда Смит, ухаживающая за кенгуру, живущими в дикой природе, сообщила, что животное напало на нее и ее мужа, когда тот пытался накормить кенгуру. Женщина и их сын попытались помочь мужу, но тоже получили травмы, передает РИА «Новости».
« (Сотрудники скорой помощи) по прибытии были шокированы тем, что им пришлось столкнуться с такими серьезными ранениями», — заявил изданию представитель службы скорой помощи Стивен Джонс.
У женщины сломаны несколько ребер, порезаны руки и ноги. Ей предстоит операция. Супруг госпитализирован с множеством рваных ран, а сыну медпомощь оказали на месте.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Настоящие» фамилии «подозреваемых» по делу Скрипалей не нашли на сайте Интерпола Британская журналистка нашла нестыковки в обвинениях против России по делу Скрипалей Министр обороны Украины решил стать гражданским лицом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт дополнительный доход скандального министра465
Перекрывшая МКАД жена депутата сделала заявление327
Самолет с людьми на борту рухнул в океан34
Миру предрекли новую неожиданную войну27
Огромный НЛО сняли на видео23
Видео
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток В мире
00:48
«Скудоумие и коррупция»: что погубило Захарченко
В мире Статьи
00:55
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Армия Украина
02:08
В США повреждены дорогие истребители F-22 Raptor
Оружие Армия
02:12
Министр обороны Украины подал в отставку
В мире Армия
00:28
Гузеева сообщила о страшном горе в семье
Шоу-бизнес
00:45
Порошенко поведал о несбывшейся мечте
Украина В мире
03:31
Для предложившей «макарошки» чиновницы составили меню
Общество
03:16
Белый дом вынес неожиданный вердикт Кремлю
Политика В мире
00:35
США применили отравляющее вещество в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение