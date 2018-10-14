Кенгуру ранил троих австралийцев

В результате нападения крупного кенгуру в австралийском штате Квинсленд на северо-востоке страны три человека получили ранения, сообщает Sydney Morning Herald со ссылкой на представителей скорой помощи и участников инцидента.

Инцидент произошел в субботу вечером. 64-летняя Линда Смит , ухаживающая за кенгуру, живущими в дикой природе, сообщила, что животное напало на нее и ее мужа, когда тот пытался накормить кенгуру. Женщина и их сын попытались помочь мужу, но тоже получили травмы, передает РИА «Новости»

« (Сотрудники скорой помощи) по прибытии были шокированы тем, что им пришлось столкнуться с такими серьезными ранениями», — заявил изданию представитель службы скорой помощи Стивен Джонс.

У женщины сломаны несколько ребер, порезаны руки и ноги. Ей предстоит операция. Супруг госпитализирован с множеством рваных ран, а сыну медпомощь оказали на месте.