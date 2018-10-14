«Москву корчит»: Порошенко похвалился ВСУ и церковью

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в его стране есть три организации, которые якобы вызывают особенно негативное отношение россиян: это ВСУ, национальная гвардия и украинская церковь, передает ФАН.

«Есть три украинских бренда, от которых больше всего корчит Москву: это вооруженные силы Украины, национальная гвардия Украины и это наша Украинская автокефальная церковь», — сказал политик на своем выступлении в канун «Дня защитника Украины», который в стране отмечается 14 октября.

Днем ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность, что каноническая православная церковь на Украине не будет уничтожена «светскими силами». Данное заявление глава российской церкви сделал после всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска

«Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской, которая проходит через тяжелейшие испытания. Верим, что «врата адовы» не одолеют Церковь», — сказал Кирилл.

При этом, по словам Кирилла , в России Белоруссии , наоборот, происходят «положительные перемены», которые укрепляют веру и церковную жизнь. Аргументировать данное утверждение патриарх не стал.

«У меня складывается ощущение, а не хочет ли господин Порошенко еще и церковь возглавить на территории современной Украины? Мне кажется, он скоро будет священников назначать, рукополагать их, так сказать, раздавать значки и флажки и благословлять на работу», — заявила дипломат в программе «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр».

По ее словам, за последние 20 лет не было подобных случаев «модерирования внутрицерковных дел» со стороны государства. Кроме того, Захарова обратилась к международным организациям с призывом осудить украинское руководство за преследование главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского.

«Молчание равно соучастию в формировании тоталитарного информационного пространства в самом сердце Европы», — сказала Захарова.

ОБСЕ, В частности, она обратилась к руководству ООН ЮНЕСКО , журналистам, а также ко властям западных государств и коллегам Вышинского.

Что касается ВСУ, то Порошенко объявил о создании нового подразделения украинских вооруженных сил для войны с Россией, если она произойдет.

Глава государства на встрече с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и пограничников в Хмельницкой области указал, что в новую группировку сил войдут 39 боевых бригад, а также воинские части оперативного, тылового и технического обеспечения.

«На потенциально угрожающих направлениях создали группировку сил, которые готовы для отражения агрессии не только с востока, а в том числе и с крымского направления», — сказал политик.

Накануне правительство Украины одобрило создание нового пограничного отряда на границе с Россией. Речь идет о создании бюджетного учреждения «Шосткинский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (воинская часть 1569)». Пограничный отряд будет действовать в Сумской области.

Левада-центр и Киевский международный институт социологии подготовили совместное исследование об отношении жителей России и Украины друг к другу.

Отношение украинцев к России, согласно этим данным, существенно улучшилось; эксперты объясняют это усталостью от войны в Донбассе. О хорошем отношении к соседу в рамках сентябрьского опроса заявили 48% населения республики, передает НСН.

А вот бывший советник президента Кучмы, политолог Олег Соскин выразил несогласие с результатами исследования. По его мнению, опрос заказан политическими силами украинского оппозиционного блока.