Огромный НЛО сняли на видео

Огромный неопознанный летающий объект сняли на видео жители Пекина

Аналогичные записи были сделаны в Северо-китайском автономном районе Внутренняя Монголия и северо-западной провинции Шэньси.

Пользователи Сети сняли в Пекине неопознанный летающий объект, излучающий белый свет. На кадрах видно, как в ночном небе появляется большая конусообразная фигура, увеличивающаяся в размерах.

По информации CGTN, аналогичные наблюдения были зафиксированы в Северо-китайском автономном районе Внутренняя Монголия и северо-западной провинции Шэньси.

Однако специалисты не считают, что на записях запечатлено НЛО. По мнению ученых, очевидцам, вероятнее всего, сняли выхлопные газы самолета, летящего на высоте, достаточной для отражения лучей солнца.