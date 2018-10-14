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Огромный НЛО сняли на видео
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Перекрывшая МКАД жена депутата сделала заявление

Огромный неопознанный летающий объект сняли на видео жители Пекина 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: CGTN, Youtube
Аналогичные записи были сделаны в Северо-китайском автономном районе Внутренняя Монголия и северо-западной провинции Шэньси.
Пользователи Сети сняли в Пекине неопознанный летающий объект, излучающий белый свет. На кадрах видно, как в ночном небе появляется большая конусообразная фигура, увеличивающаяся в размерах.
По информации CGTN, аналогичные наблюдения были зафиксированы в Северо-китайском автономном районе Внутренняя Монголия и северо-западной провинции Шэньси.
Однако специалисты не считают, что на записях запечатлено НЛО. По мнению ученых, очевидцам, вероятнее всего, сняли выхлопные газы самолета, летящего на высоте, достаточной для отражения лучей солнца.
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