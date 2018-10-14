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В центре Киева начался марш УПА
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В центре Киева начался марш УПА 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 22 минуты назад
Фото: Информатор Киев
Националисты из запрещенной в России организации УПА начали марш в центре Киева, он проходит под лозунгом «Вернем Украину украинцам».
В акции принимают участие неонацисты из нацбатальонов «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор», организаций «Конгресс украинских националистов», ОУН, С14, «Тризуба» и других, передает УНИАН.
Перед началом марша националиста собрались на митинг под памятником Тарасу Шевченко.
На Украине в воскресенье отмечают день защитника — праздник, учрежденный вместо 23 февраля. Его проводят в день образования Украинской повстанческой армии.
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