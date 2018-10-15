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Принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка
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Принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка 

ТАСС + ещё 24 59 минут назад
Фото: Reuters
Внук королевы Великобритании принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают появления первенца весной 2019 года. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Twitter Кенсингтонский дворец.
"Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает появления ребенка весной 2019 года", — говорится в сообщении.
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