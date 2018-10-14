НАТО поможет Украине с переходом на стандарты Альянса

НАТО планирует помочь Киеву в реформе оборонного комплекса.

НАТО поможет Украине в реформе оборонного комплекса для того, чтобы перейти к стандартам Североатлантического альянса до 2020 года. Об этом заявил председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников на международной конференции в Киеве, сообщает Defense Express.

В свою очередь, заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко поблагодарил НАТО за поддержку и заметил, что Киев понимает всю необходимость обеспечения обороноспособности нашего государства в сегодняшних реалиях.

По его словам, Украина должна адекватно реагировать на внешние угрозы, и без развернутого производства это сделать нельзя.

Чиновник подчеркнул, что сейчас важным вопросом является поиск компромисса между заказчиками и предприятиями, которые будут получать прибыль.