Арнольд Шварценеггер впервые побывал в Киеве

"Терминатор" всех времен и народов, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые побывал в украинской столице. Визит американского гостя, ставший предметом гордости киевского мэра Виталия Кличко , вызвал иронические замечания самих украинцев — пользователей соцсети.

Вообще "Арни" прилетал на Украину для участия в бизнес-форуме.

"Мне здесь нравится, аста ла виста, бейби ("до свидания, детка" — прим. РГ)", — веселил он журналистов коронными фразами киборга — своего киногероя.

Между тем Кличко выложил на своей страничке в соцсети Facebook фотографии со Шварценеггером, под которыми тут же появилось множество едких комментариев. Большинство были связаны с недавней идеей градоначальника отключить Киев от горячего водоснабжения, с которым в городе и так большие проблемы:

"А вы Арни уже рассказали, что у нас не будет горячей воды? Вот бы он впечатлился!".

"Он приехал к Кличку потому, что у него есть бойлер".

"Зла не хватает! Пусть провезет друга по ямам столицы, предложит в холодной воде искупаться и так далее… Хвастается он… А чем?".

"Нужно было ванну ему предложить принять!".

"Интересно, Арни, когда он занимал пост губернатора Калифорнии, тоже советовал жителям города покупать бойлеры?".

"Проблемы города решать нужно, а не понты колотить!".