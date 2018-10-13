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Чего не хватает в отношениях России и США?
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Губернатор Калифорнии рассказал, чего не хватает в отношениях России и США 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Губернатор штата Калифорния Джерри Браун считает, что в отношениях России и США не хватает диалога, но две державы должны найти возможности для сотрудничества.
"Я знаю, что нужно. А нужно меньше риторики, больше понимания и больше диалога. Это всегда путь, которым надо следовать", — сказал Браун в пятницу журналистам.
Губернатор принял участие в церемонии открытия Поклонного креста на православном кладбище форта Росс в Калифорнии. По его словам, в мире много нестабильности помимо отношений между РФ и США.
"Тем важнее, чтобы две державы, которые располагают самым большим количеством оружия массового уничтожения, нашли возможности для сотрудничества, взаимоуважения и движения вперед", — добавил Браун.
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