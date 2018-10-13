Губернатор Калифорнии рассказал, чего не хватает в отношениях России и США

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун считает, что в отношениях России США не хватает диалога, но две державы должны найти возможности для сотрудничества.

"Я знаю, что нужно. А нужно меньше риторики, больше понимания и больше диалога. Это всегда путь, которым надо следовать", — сказал Браун в пятницу журналистам.

Губернатор принял участие в церемонии открытия Поклонного креста на православном кладбище форта Росс в Калифорнии. По его словам, в мире много нестабильности помимо отношений между РФ и США.