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Белка пришла на встречу лондонского комитета по экологии
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В Лондоне белка посетила заседание экологического комитета 

RT на русском + ещё 5 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник администрации Лондона Джилс Бродбент снял на видео белку, которая появилась на мероприятии, организованном экологическим комитетом парламента города. Об этом сообщает UPI.
В своём Twitter он отметил, что белка на заседании представила позицию дикой природы.
По словам очевидцев, животное выбегало из зала и забегало обратно около шести раз.
Отмечается, что участники встречи обсуждали в том числе степень воздействия деятельности аэропорта Хитроу на окружающую среду.
Ранее сообщалось, что пассажирку, следовавшую рейсом Орландо — Кливленд, высадили из самолёта в связи с тем, что она пронесла с собой на борт белку.
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