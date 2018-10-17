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Боевики атаковали сирийских военных под Алеппо
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Боевики атаковали позиции правительственных войск Сирии под Алеппо 

ТК «Звезда» + ещё 19 11 минут назад
Фото: globallookpress.com
Обстрелы с территории Идлибской зоне деэскалации по правительственным войскам проводились дважды за последние сутки.
Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации дважды обстреляли позиции правительственных сил у населенного пункта Тадеф провинции Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
Также в течение суток были зафиксированы обстрелы населенного пункта Икко (дважды) провинции Латакия, населенного пункта Маарата (дважды) провинции Алеппо и квартала научно-исследовательского центра города Алеппо.
«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им района», — подчеркнул Савченко.
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.
«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена благотворительная акция в районе Саад Аль-Ансари на юго-западной окраине города Алеппо, в ходе которой нуждающимся жителям организована раздача одной тонны свежего хлеба», — рассказал глава Центра.
В районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер и Эс-Сахур города Алеппо проведена адресная благотворительная помощь: переданы продовольственные наборы 15 семьям погибших военнослужащих САР.
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1966 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3074 тонны.
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