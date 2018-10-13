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Израильская газета «умертвила» российского посла
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Израильская газета допустила «смертельную ошибку» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Израильская газета The Jerusalem Post в спешке перепутала два английских слова и написала о «смерти» российского посла.
Газета опубликовала комментарий российского посла в Великобритании Александра Яковенко на обвинения о деятельности российских спецслужб за границей. В заголовке вместо «отрицает» (denies) журналисты написали «умер» (dies), сообщает telegram-канал RT.
На самом деле с дипломатом все в порядке.
Ранее Яковенко заявил, что российская сторона не принимает представленные домыслы о «вмешательстве» ГРУ.
«Мы работаем с фактами. А не с домыслами», — сказал он.
В пятницу Яковенко обращал внимание, что со стороны британского правительства не было никакого официального запроса о личностях Руслана Боширова и Александра Петрова, якобы подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей.
До этого он называл заявление нескольких стран о деятельности сотрудников ГРУ за границей кампанией по дискредитации России.
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