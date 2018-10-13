Израильская газета «умертвила» российского посла

Израильская газета допустила «смертельную ошибку»

Израильская газета The Jerusalem Post в спешке перепутала два английских слова и написала о «смерти» российского посла.

Газета опубликовала комментарий российского посла в Великобритании Александра Яковенко на обвинения о деятельности российских спецслужб за границей. В заголовке вместо «отрицает» (denies) журналисты написали «умер» (dies), сообщает telegram-канал RT.

На самом деле с дипломатом все в порядке.

Ранее Яковенко заявил, что российская сторона не принимает представленные домыслы о «вмешательстве» ГРУ

«Мы работаем с фактами. А не с домыслами», — сказал он.

В пятницу Яковенко обращал внимание, что со стороны британского правительства не было никакого официального запроса о личностях Руслана Боширова Александра Петрова , якобы подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей.

До этого он называл заявление нескольких стран о деятельности сотрудников ГРУ за границей кампанией по дискредитации России.