США готовят новый антироссийский доклад

Сенат США готовит документы с доказательствами вмешательства Москвы в выборы американского президента 2016 года с помощью социальных сетей. Сенаторы также намерены задокументировать факты противостояния российскому влиянию администрацией экс-президента Барака Обамы.
После подготовки доклада члены комитета по делам разведки намерены выяснить, был ли сговор между российскими властями и соратниками президента Дональда Трампа, пишет издание Hill.
В материале говорится, что финальная версия доклада будет подготовлена совместно республиканцами и демократами. Впрочем, это не исключает того факта, что вероятнее всего обе партии придут к разным выводам.
Ранее член комитета Ангус Кинг заявил, что расследование может завершиться до конца текущего года.
News.ru сообщал, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Москву, направленного на улучшение российско-американских отношений, затронет тему вмешательства в выборы 2016 года.