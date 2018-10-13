Ещё
США готовят новый антироссийский доклад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США готовят доклад о вмешательстве РФ в выборы 

News.ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: Reuters
Сенат США готовит документы с доказательствами вмешательства Москвы в выборы американского президента 2016 года с помощью социальных сетей. Сенаторы также намерены задокументировать факты противостояния российскому влиянию администрацией экс-президента Барака Обамы.
После подготовки доклада члены комитета по делам разведки намерены выяснить, был ли сговор между российскими властями и соратниками президента Дональда Трампа, пишет издание Hill.
В материале говорится, что финальная версия доклада будет подготовлена совместно республиканцами и демократами. Впрочем, это не исключает того факта, что вероятнее всего обе партии придут к разным выводам.
Ранее член комитета Ангус Кинг заявил, что расследование может завершиться до конца текущего года.
News.ru сообщал, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Москву, направленного на улучшение российско-американских отношений, затронет тему вмешательства в выборы 2016 года.
News.ru: последние новости
Министр обороны Украины ушёл в отставку Лукашенко «насмешила» идея присоединить Белоруссию к России Момент убийства журналиста Хашукджи записался на его часы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пригрозили авианосцем942
Аварию «Союза» сняли с МКС50
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу469
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»361
Стало известно о тайной поездке Скрипаля24
Видео
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток В мире
00:48
«Скудоумие и коррупция»: что погубило Захарченко
В мире Статьи
00:55
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Армия Украина
02:12
Министр обороны Украины подал в отставку
В мире Армия
00:28
Гузеева сообщила о страшном горе в семье
Шоу-бизнес
00:45
Порошенко поведал о несбывшейся мечте
Украина В мире
03:31
Для предложившей «макарошки» чиновницы составили меню
Общество
03:16
Белый дом вынес неожиданный вердикт Кремлю
Политика В мире
00:35
США применили отравляющее вещество в Сирии
Ближний Восток В мире
01:20
Джигарханяна срочно госпитализировали
Шоу-бизнес В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение