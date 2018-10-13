США готовят новый антироссийский доклад

США готовят доклад о вмешательстве РФ в выборы

Сенат США готовит документы с доказательствами вмешательства Москвы в выборы американского президента 2016 года с помощью социальных сетей. Сенаторы также намерены задокументировать факты противостояния российскому влиянию администрацией экс-президента Барака Обамы

После подготовки доклада члены комитета по делам разведки намерены выяснить, был ли сговор между российскими властями и соратниками президента Дональда Трампа , пишет издание Hill.

В материале говорится, что финальная версия доклада будет подготовлена совместно республиканцами и демократами. Впрочем, это не исключает того факта, что вероятнее всего обе партии придут к разным выводам.

Ранее член комитета Ангус Кинг заявил, что расследование может завершиться до конца текущего года.